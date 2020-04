Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?

Dr. Pervin AVŞAR

Beden eğitimi öğretmeni

Pandeminin, insanların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilediği, okulların mekan olarak kapatıldığı diğer taraftan da uzaktan eğitime geçildiği günleri yaşıyoruz. Fakat eğitimden resmi olarak sorumlu Milli Eğitim Bakanlığının hiçbir ön hazırlığının olmadığını, halen sistemli bir uzaktan eğitimi bütün disiplinlere yansıtamadığını, alt yapıyı hazırlamadığını, kriz senaryolarına karşı herhangi bir ön çalışmasının olmadığını görüyoruz.

Uzaktan eğitime kendi branşım çerçevesinde baktığımda, toplumsal algı olarak öğretmenlik mesleğinin maalesef en alt basamağında bulunan Beden Eğitimi dersinin öneminin en çok anlaşılması gerektiği günlerden geçtiğimizi düşünüyorum.

Bakanlık bünyesinde Beden Eğitimi dersine ve öğretmenlerine bakan bir birimin olmaması zaten bir eksiklik, bir atalettir. Devleti temsil eden eğitimden sorumlu bakanlığın önem vermediği bir derse öğrencisi de öğretmeni de velisi de idarecisi de ne yazık ki yer vermiyor. Halbuki salgının ne zaman tamamen temizleneceğini bilmediğimiz bu süreç, Beden Eğitimi öğretmenlerine ve sporcularına en çok görevin düştüğü bir dönem olmalıdır. Normal zamanlarda bile sadece sınav sistemi gereği ön plana çıkan diğer akademik dersler olmadığı takdirde hayatımız sona ermez, sağlığımızdan bir şey kaybetmeyiz en fazla birkaç ay geride kaldığımız bir akademik program olur ki bu da sonradan telafi edilebileceği gibi olmasa da yaşamsal önemi olan bir konu değildir.

Oysaki doğru beslenip bedenen sağlıklı kalmamız gereken riskli bir dönemdeyiz. Hareket etmek üzere tasarlanmış ya da yaratılmış bir vücut aktif kalmadığı sürece çeşitli ağrı, kilo alma, hareket ederken zorlanmalar ve kalıcı hareket sınırlılığını beraberinde getirirken epidemi (salgın) günlerinde evine kapanmak zorunda kalmış insan psikolojisini iyice zorlayacaktır.

Yapılan araştırmalar her gün düzenli yapılan fiziksel aktivitelerin insanların stres seviyesini düşürdüğünü, psikolojik bakımdan daha iyi hissedilmesini ve fit (!) kalmayı sağladığını ispatlamıştır. Bu nedenle günlük uzaktan eğitim dersleri başlamadan önce her gün 10 dakika bile olsa yapılması yeterli olacak ev egzersizleri, bedenimizi sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk bakımından yeterli kılacaktır.

Fiziksel uygunluk hareketlerinin tamamı da evde yapılabilecek, basit egzersizlerle sağlanabilecek parametrelerdir. Örneğin; harcadığımız enerji bağlamında ihtiyacımız olduğu kadar beslenme boy-kilo oranımızı sağlamada bize yardımcı olmaktadır. Kalp atım hızımızı artıracak 3 dakika yerinde- mesafe kat etmeden yapılan koşu, sıçrama, dönme, ip atlama ve çökme hareketleri kalp-damar dayanıklılığını sağlayacaktır. Belli sayıda ve tekrarla yapılan şınav-mekik- plank, vücut ağırlığını kullanarak vb. hareketler, kas kuvveti ve dayanıklılığını sağlamada destek olacaktır. Son olarak; kas boyunu uzatan esnetme, açma ve germe hareketleri esneklik sağlamada bize yardım edecektir.

Uzaktan eğitime geçileli 3 hafta olmasına rağmen ne okulların kendi e-öğrenme portalların da ne de devletin bu amaçla açtığı TV kanallarında Beden Eğitimi dersi ya da adına ne derseniz; sabah sporu, fiziksel aktivite veya yoga vb. yer almamaktadır. Oysa ki, eğitim ve öğretime meta olarak baktığı için birçok bakımdan onaylamadığımız özel okullar, daha ilk günden itibaren bunu başardı ve canlı ya da banttan yayınla öğrencilerine Beden Eğitimi dersi yaptırmaktalar.

Her sabah bütün ailenin TV karşısında eğlenerek bu hareketleri uzaktan eğitim için ayrılmış TV kanallarından bakarak yapmaya çalıştıklarını hayal etmek zor olmamalı, bunu organize etmek ise hiç zor olmamalı. Elinde binlerce Beden Eğitimi öğretmeni olan bir bakanlık bugüne kadar yüzlerce içerik geliştirilmesini sağlayabilirdi. Kaldı ki teşvik etmek adına profesyonel sporcular, bedensel engeli olan sporcular reklam yüzü olarak değil her sabah ya da gün içinde bize basit egzersizlerle evde nasıl aktif kalacağımızı gösterebilirlerdi. Bel ve boyun fıtığından acı çeken bir topluma günlük rutin işlerde bedenimizi nasıl kullanmamız gerektiğini uygulamalı olarak anlatabilirlerdi.

Evden dışarı çıkmamanın kişisel olduğu kadar toplumsal da bir sorumluluk olduğu gerçeğiyle “evde kal” çağrılarına, bedenimize yatırım yaparak ve evde bilinçli fiziksel etkinlikler yaparak uymalıyız. Haydi, kalk ve hareket et, salın, dön ve dans et kendini daha iyi hissettiğini fark et!

