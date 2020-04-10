Bursa Barosu, sokakta köpeklere ateş eden saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu

4 Nisan'da Bursa'nın Doburca Mahallesi’nde köpekleri kovalayan lüks özel araç sürücüsünün 4 el ateş ettiği, bir köpeği öldürdüğü ve bir köpeği de yaraladı. Sürücü daha sonra uzaklaştı. Bursa Barosu, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Neşe Saygın tarafından yapılan suç duyurusunda, kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kullandığı aracın plakasının belli olduğu, kamera görüntülerinin incelenmesi ve görgü tanıklarının dinlemesiyle şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin tespitinin mümkün olacağı kaydedildi.

Saldırgan tarafından defalarca ateş edilerek sahipsiz köpek/köpeklerin ölümüne sebep olduğu gibi, halkın can güvenliğini hiçe saydığı, mahalle halkını paniğe sevk ettiği belirtilen suç duyurusu dilekçesinde “…şüpheli/şüphelilerin tespiti ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokma, 5199 sayılı yasaya aykırılık ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından ve savcılığınızca resen tespit edilecek olan suçlardan hakkında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep ederiz” denildi.

Ayrıca, söz konusu olayda sahipsiz köpeklerin sokak ortasında kurşunlanmasına dikkat çekilerek şöyle denildi: “Acı çekmelerine rağmen çektikleri bu acıyı ifade edemeyen canlılar da hukukun koruması altındadır. Bu gerçeklik, içinde bulunduğumuz modern dünyanın gerekliliğidir. Yaşam, her canlının doğal hakkıdır. Hayvanlara yönelik her türlü kötü muamele, eziyet, işkence ve öldürme gibi ihlalin karşısında Baroların yargılamaya katılmaları, bir hak olduğu kadar bir görevdir. Bursa Barosu bünyesinde faaliyet göstermekte olan Hayvan Hakları Komisyonu, hayvan haklarını korumak, bu konuda toplumu bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturma doğrultusunda gerekli tüm çalışmaları sürdürmek amacındadır. Davaya konu olayda sahipsiz hayvanın hayatın olağan akışı gereği kendi hakkını savunma ve şikayetçi olma imkanı bulunmadığından, somut olayda sahipsiz hayvanın hakkının etkin şekilde korunabilmesi ve bu doğrultuda hayvan hakları mücadelesinin sürdürülebilmesi için Bursa Barosu suçtan zarar gören sıfatı ile suç duyurusunda bulunmaktadır.” (HABER MERKEZİ)

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