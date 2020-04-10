CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Saray’dakileri ciddiyete davet ediyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, koronavirüs salgını süresince kendi yönetimlerinde olan belediyelerin merkezi hükümet ile eşgüdümlü çalışmak istediklerini ancak, hizmetlerine set koyulduğunu söyledi. Önceki gün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Antalya Muratpaşa belediyelerinin yıllardır faaliyette olan aşevleri hesaplarına bloke koyulduğunu söyleyen Torun, "Bu işin rant odaklı düşünülmemesi gerek, Saray’da ziyafet süren beyleri ciddiyete davet ediyoruz” dedi.

CHP'li Seyit Torun, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP'li belediyelerin engellerle karşılaştığını söyleyen Torun şu ifadeleri kullandı:

"Bakınız daha dün alınan kararlarla Eskişehir Büyükşehir, Eskişehir Odunpazarı ve Antalya Muratpaşa belediyelerimizin yıllardır zaten faaliyette olan aşevleri hesaplarına, yani vatandaşlarımızca yapılan bağışlarla dağıtılacak sıcak yemeğe bile hukuk kurallarını evirip çevirerek bloke koydular. Bunu kabul etmiyoruz. Belediyelerimiz bir yandan koronavirüs salgınında işini, aşını kaybetmiş vatandaşlarımıza yardım etmenin yollarını ararken, bir yandan hükümetin korona karşısındaki ciddiyetsizliğiyle baş etmeye çalışmaktadır. Saray’da ziyafet süren beyleri ciddiyete davet ediyoruz. Sizin bir eliniz yağda, bir eliniz balda olabilir. Belediyelerin sağlayacağı sıcak çorbayla doyacak halkı bilmezsiniz siz!"

AKP’nin, CHP’li belediyeleri değil vatandaşları cezalandırdığını söyleyen Seyit Torun, iktidara “Yıllardır faaliyette olan aşevlerini bu salgın döneminde, insanlar işlerinden aşlarından olmuşken kapatmanın kime ne faydası olacaktır? Virüs parti ayrımı yapmıyor, partizanlık yapmayın” diye seslendi.

"DERDİNİZ HALKSA BUYURUN YAPALIM"

Seyit Torun, yapılması gerekenler için de şu ifadeleri kullandı: Bu işi siyasi rant odaklı düşünmeden, 'Cumhuriyet Halk Partisi söylediyse biz yapmayacağız' inadına bindirmeden, vatandaşın üzerinde her daim eli olan tüm belediyelere biraz olsun nefes aldıracak uygulamaları yüreğiniz yetiyorsa, derdiniz halksa buyurun yapalım;

Belediyelerin, belediyelere bağlı kuruşların, belediye şirketlerinin, belediyeler tarafından yetki verilen veya 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi kapsamında belediye şirketince devri yapılan özel şahıs ya da şirketlere ait toplu taşıma araçlarıyla yürütülen şehir içi toplu taşıma hizmetlerine katma değer vergisi oranı 3 ay süreyle yüzde 18’den yüzde 1’e, su katma değer vergisi ise yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmelidir.

Belediyelerin, belediye şirketlerinin ve bağlı kuruluşlarının bankalara olan kredi borçları üç ay süreyle faizsiz olarak ertelenmelidir.

Nisan ayında yapılan kesintiler bütün belediyelere acilen iade edilmelidir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan paylar en az yüzde 50 oranında artırılmalıdır.

(HABER MERKEZİ)

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