10 Nisan 2020 18:35

HDP'den Sağlık Bakanı Koca'ya sorular: Ölümler kayıtlara farklı mı geçiriliyor?

HDP Milletvekili Zeynel Özen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Covid-19 teşhisi konularak tedavi edilen kişiler neden ölüm ve vaka sayılarına dahil edilmemektedir?" sorusunu yöneltti.

Fahrettin Koca (solda) elinde illere göre vaka sayısı haritasını tutuyor

Fahrettin Koca | Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    HDP Milletvekili Zeynel Özen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Korona virüsü testi negatif çıkmasına karşın bilgisayarlı tomografi sonucu ve diğer tüm tahlil verileri nedeniyle Covid-19 teşhisi konularak tedavi edilen kişiler neden ölüm ve vaka sayılarına dahil edilmemektedir?" diye sordu.

    Gazeteduvar'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığının 16 Mart-3 Nisan tarihleri arasında açıkladığı koronavirüs istatistiklerine göre İstanbul’da koronavirüs nedeniyle 210 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgi olduğunu belirten Özen, buna karşın 2019’un aynı zaman aralığına kıyasla arada 1.218 ölüm farkı olduğunu belirterek bu artışın nedenlerini sordu. 

    Özen, koronavirüs testi negatif çıkmasına karşın bilgisayarlı tomografi sonucu ve diğer tüm tahlil verileri nedeniyle Covid-19 teşhisi konularak tedavi edilen kişilerin neden ölüm ve vaka sayılarına dahil edilmediğini ve bakanlığın bu konuya dair bir çalışmasının olup olmadığını sordu.

    KAYITLARA FARKLI RAHATSIZLIKLAR MI GEÇİRİLİYOR?

    HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde "Ülke genelindeki diğer iller için de belirtilen zaman aralığında geçmiş yıllar ile bu yıl arasındaki ölüm sayılarına baktığınızda, koronavirüs nedeniyle ölüm olarak belirtilen sayıların çok üstünde bir ölüm artışı olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca bir hastanın bilgisayarlı tomografi (BT) ve diğer tüm tahlil verileri koronavirüse işaret etmesine rağmen burun ve boğazdan alınan ve hata payı çok yüksek olan testlerin negatif çıkması durumunda, korona tedavisi görmesine karşın kayıtlara farklı rahatsızlıkların geçtiği iddiaları söz konusudur.

    Bu anlamda koronavirüs Covid-19 nedeniyle vefat edenlerin ölüm belgesine 'zatürre (viral pnömonu), solunum yetmezliği, kalp krizi' gibi koronavirüsün neden olduğu sonuçların yazılmasından ötürü gerçek sayıların belirtilenlerden çok daha fazla olduğuna dair endişeler mevcuttur. Oysa şu an tüm dünyanın yaşadığı bir salgının sıkıntılarıyla ülke olarak baş edebilmemiz için hasta ve ölüm verilerinde şeffaflık, yaygın test ve erken müdahale hayati bir nitelik taşımaktadır." dedi.

    Özen bu kapsamda 3 soru yöneltti:

    1. Sağlık Bakanlığı korona virüsü istatistiklerini illere göre açıkladığı 16 Mart-3 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da koronavirüsü nedeniyle 210 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgiye karşın, 2019’un aynı zaman aralığına kıyasla 1.218 fazla ölüm artışının nedenleri nedir?
    2. Korona virüsü testi negatif çıkmasına karşın bilgisayarlı tomografi sonucu ve diğer tüm tahlil verileri nedeniyle Covid-19 teşhisi konularak tedavi edilen kişiler neden ölüm ve vaka sayılarına dahil edilmemektedir?
    3. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve diğer tüm klinik bulguları korona virüsüne işaret etmesine rağmen burun ve boğazdan alınan testlerin negatif çıkması durumunda, korona virüsü Covid-19 tedavisi görmesine karşın ölüm kayıtlarına farklı rahatsızlıklar belirtildiği iddialarına dair bakanlığınız bünyesinde herhangi çalışmanız söz konusu mudur? (HABER MERKEZİ)

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