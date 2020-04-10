TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya: İhraç olan sağlıkçılara ihtiyacımız var

Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

Diyarbakır

Bölge illerinde hem teknik hem de sağlık çalışanı anlamında büyük bir gereksinim olduğunu söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, deneyimli arkadaşlarının haksız ve hukuksuz olarak ihraç edildiğini söyledi. Salgın döneminde sağlık çalışanlarına ihtiyaç olduğunu belirten Yerlikaya, ihraç olanların göreve çağrılmasını istedi.

YÜKSELEN BİR DENEYİM VARDI

Bölgedeki sağlık sistemi meselesinde ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Yerlikaya, “Sonuçta KHK ile ihraç edilen çok deneyimli olan arkadaşlarımız vardı. Test yapılan mikrobiyoloji bölümünde çalışan arkadaşlarımız vardı. Uzunca yıllardır verilen bir emek ve bunun üzerinde yükselen bir deneyim vardı. Bu süreçte o deneyimlerden yararlanamıyoruz. Arkadaşlarımız haksız hukuksuz bir şekilde, bir mahkeme kararı olmadan ihraç edildiler. Güç yükü denilen bir durum var. Ne kadar az çalışırsanız, bu virüse ne kadar az maruz kalırsanız bu hastalığa yakalanma riskiniz daha düşük olur. Bölgede genel olarak vaka sayısı anlamında ciddi bir artış yok ama şöyle bir sıkıntı var: Testlerin çok yaygın yapılamaması ve pozitif testler üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Mesela, klinik ve radyolojik olarak çekilen filmlerde pozitif hastalar var ama bu sonuç testlerde çıkmıyor. Böyle bir durum olduğu için bunların takibini de yapmak gerekiyor” dedi.

GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİ

Sağlık çalışanlarının koronavirüs sürecinde çok yoğun olarak çalıştığını belirten Yerlikaya, “Bölge açısından hem teknik olarak hem de sağlık çalışanı anlamında büyük bir gereksinim var. İhraç olan arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Dünyanın dört bir yanında bu salgın ile mücadele etmek için sağlık çalışanı çağrısı yapılıyor. Bu çağrının olduğu koşullarda zaten haksız hukuksuz bir şekilde bir durum var ve ihraç edilen arkadaşlarımız yeniden çağrılması ve görevlerine iade edilmesi gerekir” diye konuştu.

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