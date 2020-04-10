İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri: Cezaevlerindeki önlemler yetersiz

Eylem NAZLIER

İstanbul

Koronavirüs nedeniyle risk altında olan cezaevlerindeki tutukluların durumuna dair konuştuğumuz İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yoleri, Silivri Cezaevinde 2 bin 500 mahpusun olduğunu ancak bir tane doktorun olduğunu belirterek "Bir mahpusun ayda bir revire çıkma şansı var. Böyle koşullarda salgının durdurulması imkansız" dedi.

Salgına ilişkin topluma yapılan uyarılar ve alınması gereken önlemlerin hapishanelerde uygulanmadığını ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade eden Yoleri, hapishanelerdeki aşırı bir doluluğa dikkat çekti: “Sosyal mesafe hapishanelerde uygulanamayacak bir önlem. Ayrıca hapishanelerde dezenfektanların parayla satılıyor olması da ciddi bir sorun. Derneğimize sorunların ortadan kaldırıldığına dair herhangi bir bilgi gelmedi. En son Silivri Hapishanesinde bazı mahpuslara virüs bulaştığı iddiaları vardı ancak bunları teyit edemedik. Aşırı doluluk ve alınmayan önlemlerden dolayı cezaevlerinde ölümlerin yaşanmasından endişeliyiz.”

Mahpus yakınlarının salgının kendilerine ulaştığını ifade eden Yoleri, “Hapishane koşullarında mahpusların korunması mümkün değil. Aileler herhangi bir önlem alınmaması noktasında bize sıklıkla başvuru yaptı. ‘Yan koğuşta Kovid-19 hastası var’ diyenler var. ‘Bizim bulunduğumuz koğuşta belirtiler gösteren insanlar var’ diyenler mevcut” dedi.

"BU KOŞULLARDA SALGININ ÖNÜNE GEÇİLEMEZ"

Cezaevlerinde acilen önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Yoleri, “Biz baştan beri risk grubunda mahpuslar başta olmak üzere, 60 yaş üstü, kronik hastalığı olan, ağır hasta, çocuk, çocuklu anne, hamile gibi mahpusların öncelikle tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için yasal mevzuat var. Yaygın test yapılması gerekir. Sağlık hizmetinin yeterli düzeye getirilmesi çok önemli. Eldeki bilgilerimize göre Silivri Cezaevinde 2 bin 500 mahpus var ancak bir tane doktor var. Bir mahpusun ayda bir revire çıkma şansı var. Böyle koşullarda salgının durdurulması imkansız. Sağlığa ve tedaviye erişim meselesinde hapishanelerin özel olarak güçlendirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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