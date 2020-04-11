11 Nisan 2020 04:26

TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Önerilerimiz umursanmadı, salgın tüm ülkeye yayıldı

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, koronavirüs salgınının başından beri yaptıkları önerilerin dinlenmemesi sonucu salgının tüm ülkeye yayıldığını söyledi.

Maskeli iki kişi yürüyor

Fotoğraf: DHA

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    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklamasının üzerinden tam bir ay geçti. Vaka sayısı 40 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da bini aştı. Bu bir ayda sağlık meslek örgütlerinin ve halk sağlığı uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen yaygın test yapılamadı şeffaf olunmadı. Üretim durdurulup işçilere ücretli izin verilmediği için hareketlilik sürdü ve katı izolasyon hayata geçirilemedi. Sağlık emekçileri ise virüsün yanı sıra hem personel hem de kişisel koruyucu ekipman eksikliğiyle mücadele etmek zorunda kaldı.

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, salgının birinci ayında alınmayan önlemleri ve sonuçlarını Evrensel'e değerlendirerek bundan sonra yapılması gerekenleri anlattı. Adıyaman, TTB’nin önerilerinin hayata geçirilmekte geç kalınmasıyla salgının tüm Türkiye’ye yayıldığını söyledi. Adıyaman, kapatılan hastanelerin biran önce izolasyon merkezleri olarak açılmasını ve çalışanların biran önce ücretli izne çıkarılarak hareketliliğin en aza indirilmesi çağrısı yaptı.

    TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman

    TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman | Fotoğraf: Evrensel

    TEST YAPILMAYAN BİRÇOK HASTA VAR

    Bu bir ay boyunca salgının hızının kesilmediğini ve önerilerinin çok geç hayata geçirildiğini söyleyen TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, “Her gün vaka ve ölüm sayısının arttığını görüyoruz. Yapılan test sayıları son günlerde otuz binlere yaklaşsa da hala Türkiye’de test yapılmayan birçok hasta var. Ayrıca yapılan testler sadece hastaneye başvuranlarla sınırlı kalıyor. Test sayısı arttı diyorlar ama aynı kişiye birden fazla test yapılabiliyor bunun oranlarını ve sayılarını açıklamaları gerekiyor” diye konuştu.

    "ÖNCE REDDEDİP, SONRA YAPTILAR"

    TTB’nin önerilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından çok geç hayata geçirilmesinin hastalığın tüm Türkiye’ye yayılmasına neden olduğunu dile getiren Adıyaman şöyle devam etti; “Daha bir iki gün önce il, ilçe, mahalle hatta ev olarak vakaların görüldüğü tablolar verildi. Bunun en baştan yapılması gerekiyordu. Sudan gerekçelerle taleplerimiz reddilmişti şimdi hayata geçirdiler ama salgın artık her tarafa yayıldı. Eğer zamanında bu açıklıkla ilerlenseydi bu hastalığın önüne geçilebilirdi. Şeffalık diyerek talep ettiğimiz tam da buydu çünkü izolasyon doğru bilgilerle önlem alınarak sağlanır” hatırlatmasında bulundu.

    "KAPATILAN HASTANELER AÇILMALI"

    Salgının bu haliyle önmüzdeki günlerde nasıl seyredeceğinin bilinmediğini ancak bir ay gibi bir süreçte viral çizeceğini öngördüklerini ifade eden Adıyaman, “Yoğun bakım yatakları doluyor. Özellikle İstanbul’da bir haftada tamamen dolacak ve yoğun bakım sıkıntısı yaşanacak” değerlendirmesinde bulundu. Yeni izolasyon merkezlerinin açılması gerektiğini söyleyen Adıyaman, “Özellikle Ankara ve İstanbul’da kapatılan hastanelerin geri açılması ve izolasyon merkezi haline getirilmesi gerekiyor. Bu pandemi hastanelerini de rahatlatılacaktır” dedi.  Acil üretimler dışında çalıştırılan 18-20 ve 20-65 yaş arası kişilerin hak gasplarına maruz bırakılmadan ücretli izne çıkartılarak süregelen hareketliliğin durudurulması gerektiğini belirten Adıyaman, “Evde kalma teşviği böyle yapılırsa hayata geçecektir ve izolasyon sağlanacaktır” dedi.

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