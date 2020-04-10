Meclis infaz düzenlemesini hafta sonu da görüşecek

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve AKP’li 58 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan, yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini öngören infaz kanunu teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre; teklifin bir an önce yasalaşmasını isteyen AKP ve MHP hafta sonu da çalışma kararı aldı.

70 maddelik infaz teklifi görüşmeleri salı günü başladı. 3 gün süren görüşmelerde 10 madde kabul edildi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefetin teklifin çıkmasını geciktirdiğini savundu, cumartesi ve pazar ve pazartesi günü de çalışmak için Danışma Kurulu’na teklifte bulunduklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)

Demokrasi İçin Hukuk: İnfaz yasası ayrımcı ve hukuk dışı