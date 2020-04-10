Adana Barosu ATV’yi ve “Bir Zamanlar Çukurova” dizisini RTÜK’e şikayet etti

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, ulusal yayın yapan ATV'de yayınlanan ve Adana’da çekimleri devam eden “Bir Zamanlar Çukurova“ adlı dizinin 09.04.2020 tarihinde yayınlanan bölümünün bazı sahnelerinde avukatlık mesleğini küçük düşürücü, itibarsızlaştırmaya yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadeler ile yakışıksız benzetmelerde bulunduğu gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulunarak, yayıncı kuruluşu, dizinin senaristlerini ve yapımcılarını kınadı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, birçok meslek grubu gibi avukatların da televizyon dizilerinde meslekle ilgili görüntülerden ve diyaloglardan rahatsız olduklarını belirterek, “ATV adlı özel televizyon kanalında yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova’ adlı dizinin 9 Nisan 2020 Perşembe günü yayınlanan bölümünde geçen diyalogda; “Sen O Muammer denen herifin kim olduğunu biliyor musun?” “Avukat da alenen yalan söyleyen düzenbaz bir Avukat” “O herif Ankaralı adamlara hizmet ediyor, Çukurova’nın topraklarını almak isteyenlerin adamı O, senin hisselerini de O adamlar için almaya çalışıyor.” “O kadar söyledim. Dedimki bak: Bu Avukat O adamların köpeği dedim” “O Avukat bozuntusuna da dedi ki“ gibi sözler sarf edilerek avukatlık mesleğini küçük düşüren ithamlar yapılmış ve diyaloglar yaşanmış, bu diyaloglarla dizide yer alan kişi değil avukatlık mesleğinin onuru ve saygınlığı zedelenmiştir” dedi.

DİZİYİ, YAYINCI KURULUŞU, SENARİSTLERİNİ VE YAPIMCISINI KINIYORUZ

Radyo ve Televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 8. maddesinde, “medya hizmet sağlayıcılarına; yayın hizmetlerinin insanlık onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamayacağı, kişi yada kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremeyeceği” yer aldığını belirten Küçük şunları söyledi; “Hukuk devletinin korunması açısından mesleğimizin temsilcilerine ve barolara önemli görevler düşmektedir. Yukarıda adını andığımız dizi ve yayıncı kuruluş A TV hakkında başkanlığınızca gerekli inceleme yapılarak, Avukatlık mesleğinin onurunu ve saygınlığını çiğneyen, avukatları toplum ve bireyler nezdinde küçük düşürme konusunda hiçbir tereddüt göstermeyen dizi yapımcıları ve adı geçen televizyon hakkında gerekli cezai müeyyidenin uygulanması, bu yöndeki yayınların durdurulması için yasal girişimde bulunulmuştur. Avukatların olduğundan farklı gösterilmesi kabul edilemez. Söz konusu dizinin dün yayınlanan bölümlerinden; bu bakış açısı ve ifadeler nedeniyle rahatsızlık duymaktayız. Diziyi, yayıncı kuruluşu, senaristlerini ve yapımcısını kınıyoruz. RTÜK’e yapılan şikayetin ve yasal sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini kamuoyunun bilgisine sunarız.” (MEDYA SERVİSİ)

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