Maske gönderdiği için CHP'li İzmir Belediyesine teşekkür eden doktora soruşturma

Sağlık çalışanları tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yakınırken CHP’li İzmit Belediyesi, Aile Sağlığı Merkezleri’ne maske yardımı yaptı.

Doktor Sibel Gören, Twitter hesabından gönderilen maskelerin fotoğraflarını “Aile Sağlığı Merkezlerinin unutulduğu günlerde bizi unutmayan Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi’ne çok teşekkürler” notuyla paylaştı.

CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e 1 Nisan’da teşekkür eden Sibel Gören’e jet hızıyla soruşturma açıldı. Sibel Gören, soruşturma açıldığı haberini de twitter hesabından şöyle açıkladı: “Bu paylaşımım şikayet edilmiş. Hakkımda soruşturma açılmış, savunmam isteniyor. Buradaki suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını protesto ediyorum. Hem de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken.” (HABER MERKEZİ)

Bu paylaşımım şikayet edilmiş. Hakkımda soruşturma açılmış,savunmam isteniyor.Buradaki suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını #ProtestoEdiyorum .Hem de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken... https://t.co/k3hZ1iZzmx — sibel gören (@drsibelgoren) April 10, 2020