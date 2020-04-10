İsveç’te zorunlu izne ayrılan otel ve restoran çalışanları da hastabakıcılık yapacak

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İskandinavya Hava Yolları’nın (SAS) zorunlu izne ayırdığı hostesleri hastabakıcı olarak görevlendirmesinden sonra otel ve restoran çalışanları da yoğun eğitimden geçirildikten sonra hastabakıcılık yapacak.

Projenin mimarı SAS, Volvo, ABB, Atlas Copco, Astra Zeneca, Ericsson, Saab gibi büyük tekelleri sahip olduğu hisse senetleriyle denetimi değişik derecede denetimi altında tutan Wallenberg grubunun vakfı.

Wallenberg Vakfı, işçi temin etme şirketi Novare ile birlikte denetiminde bulundurduğu şirketlerde zorunlu izne ayırdığı personeli Stockholm’de Sofiahemmet Yüksek Okulu’nda 3 gün yoğun eğitimden geçirerek yine kendi denetimindeki sağlık kuruluşlarında hastabakıcı olarak çalıştırıyor.

Günlük yayımlanan Dagens Nyheter gazetesinde yer alan habere göre, Stockholm’de Grand Hotel ve Marriott Hotel’de çalışırken zorunlu izne ayrılan 25 emekçi, bu hafta içinde temel sağlık eğitiminden geçirildi.

1874 yılından beri faaliyette olan Grand Hotel, Wallenberg gurubu tarafından 1968 yılında satın alındı. Uzun süreden beri de İsveç’e ziyarete gelen devlet başkanları, başbakanlar ve üst düzeydeki yetkililerin konaklama yeri.

HASTALAR TEHLİKEYE Mİ ATILIYOR?

İsveç’te hastabakıcı olabilmek için sağlık pedogojisi, ilaç, etik, psikoloji, pedogoji, sağlık ve bakım gibi onlarca dersi başarıyla tamamlama şartı aranıyor. 1500 puanlık eğitim 1,5 yıl sürüyor.

Ancak tekelci sermaye, ölümün kol gezdiği ve sağlık çalışanlarının görevlerini yaparlarken koronavirüse yakalandığı koşullarda 3 gün eğitimden geçirdiği emekçileri koronavirüse karşı mücadelede görevlendiriyor. En temel sağlık bilgilerinden yoksun emekçiler ve hastalar tehlikeye atılıyor.

Başvuru yapanların gönüllü oldukları herhangi bir zorlama olmaksızın sağlık sektöründe çalışmak istedikleri propagandası yapılıyor. Ancak zorunlu izne ayrıldıktan bir kaç ay sonra işlerine son verileceği kaygısını taşıyan emekçilerin ne kadar gönüllü oldukları tartışılmıyor. Sosyal Demokrat Hükümet’le iş birliği içindeki federasyon ve sendikalar ise olanları izlemekle yetiniyor.

Grand Hotel Genel Müdürü Pia Djupmark, diğer şirketler gibi kendilerinin de krizden çok olumsuz etkilendiklerini ve deneme aşamasında bulunan çalışanların işlerine son vermek zorunda kaldınlarını savunarak “Bu oldukça sıkıcı ve personeli geri işe almayı umuyoruz... Benim daha önceki personelim kahramanlar, ben değilim. Onların kısa bir sürede bu şansı yakalamaları güzel” dedi.

Paskalya tatilinden sonra hastabakıcılık eğitimi alma sırasının McDonald’s’tan işten atılanlara geleceği belirtiliyor.