Ankara Tabip Odası: 112 acil grubunda koronavirüs testini neden durdurdunuz?

Ankara Tabip Odası (ATO) bir günde 9 acil sağlık çalışanında Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine düzenli test uygulamasının durdurulmasına tepki gösterdi. Bunun akıl almaz bir durum olduğu belirtilen açıklamada, "Tarama testi uygulamasını 112 acil grubunda neden durdurdunuz?" diye soruldu.

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Evrensel'in gündeme getirdiği Ankara'da bir günde 9 acil sağlık çalışanında Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine düzenli testlerin durmasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının açıklama yapması isteyen ATO Yönetim Kurulu “Bu süreçte Covid-19 hastalarıyla temas riski en yüksek grup olan sağlık çalışanları arasında 112 acil ekipleri de bulunmaktadır” denildi.

"AKIL ALMAZ BİR DURUM"

5 Nisan 2020 tarihinden itibaren Ankara’da yüksek risk grubu olan sağlık çalışanlarına yönelik koronavirüs tarama testinin uygulanmaya başlamasını sevinçle karşıladıklarını belirtilen açıklamada, Ankara’da yaklaşık 1200 olan 112 acilde çalışanların dörtte birine yapılan testlerin ilk verilerinin 7 Nisan’da il sağlık dairelerine ulaştığı 9 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla testlerin durdurulduğu kaydedildi. Açıklamada, “Testlerin durdurulmasını vahim ve akıl almaz bir durum olarak değerlendiriyoruz” denildi.

"YETİŞMİŞ PERSONEL EKSİĞİ VAR"

Toplumun halk sağlığı yararının değil politik çıkarlarının düşünüldüğünü belirtilen açıklamada, düzenli testi durdurma nedenlerinin en başında yetişmiş sağlık personelinin eksikliği olduğu kaydedildi.

DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

ATO, Sağlık Bakanlığı ve Ankara sağlık yöneticileri tarafından şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Tarama testi uygulamasını 112 acil grubunda neden durdurdunuz?

Amacınız sağlık çalışanları ve halkın sağlığı korumak mı, yoksa rakamsal verileri korumak mı?

Test edilmediği için virüs taşıyıp taşımadığını bilemediğiniz, ancak gittiği her yere virüs bulaştırma riski bulunan 112 çalışanlarını acil sağlık yardımı taleplerine gördermeye devam edip virüsü kronik ve acil hastalara bulaştırarak ölümlere neden olacağınızın farkında mısınız?

Hukuki hiçbir dayanağı olmayan atamalarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından ne zaman vazgeçeceksiniz?

KHK ile ihraç ettiğiniz, haklarında kesinleşmiş hükmü olmayan 15 bin civarında sağlık emekçisini en çok ihtiyaç olan bu süreçte göreve başlatmak için neyi bekliyorsunuz?

(Ankara/EVRENSEL)

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