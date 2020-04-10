CHP'li Taşcıer: Sağlık emekçilerine ek ödemelerde ayrımcılık yapılıyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, sağlık emekçilerine performans uygulamasının kaldırılarak tüm ödemelerin tavandan yapılacağı açıklanmasına rağmen bunun başhekimlere bırakıldığını söyledi. Taşcıer, bu ayrımcılığın motivasyon artıracağı düşünelen ek ödemelerde motivasyon kırdığını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılması ile ilgili talebe, iktidar tarafından karşılanma sözü verildiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemelerle ilgili gelen soru üzerine “Bu dönem performans uygulamasını devre dışı bırakıyoruz ve performansı tavandan vermeyi bugün itibariyle Maliye Bakanlığımız onayladı” dediğini hatırlatan Taşcıer, Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacakları açıklamasını hatırlattı. Ancak durumun aslında böyle olmadığını belirten Taşcıer, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “COVID-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar” yazısına göre yapılacak ek ödemelerde sağlık çalışanları arasında ayrımlara gidildiğini söyledi.

Yazıya göre tabip, diş tabibi ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yaptığı Başhekim tarafından belirlenenler yüzde 100, bu kapsam dışındakilere ise yüzde 70’ten yüzde 30’a kadar değişen oranlar üzerinden ek ödeme yapılacağını açıklayan Taşcıer, "Bir örnekle açıklamak gerekirse, pandemi hastanesi ilan edilmiş kamu hastanesinde çalışan bir uzman radyolog tabip, COVID-19 pozitif vakalarla doğrudan teması olmasına, bu hastaların birebir temasla ultrasonlarını çekmesine ve BT sonuçlarını raporlamasına rağmen, Başhekim tarafından pandemi kapsamında hizmet verdiği gerçeği reddedilmiş ve personele yapılan tanı testleri kendisine yapılmamıştır. İşte Bakanlığın yazısına göre bu uzman radyolog tabip, ek ödeme konusunda da Başhekimin insafına terk edilmiştir. COVID-19 pozitif hastalarla doğrudan teması olmasına rağmen tanı testi Başhekim tarafından yaptırılmayan tabibe, ek ödeme yapılmasında da bu yönlü davranılacağı ve ödemenin tavandan yapılmayacağı açıktır" denildi.

MOTİVASYONU ARTIRACAKTI, MOTİVASYON KIRDI

Yapılacak ödemede ayrımcılığa gidilmesinin büyük bir haksızlık yarattığını belirten Taşcıer, sonuçta pozitif vakalarla doğrudan teması olsun veya olmasın, tüm sağlık çalışanları büyük bir risk altında çalıştığını söyledi. Hastanelerin bulaşma riskinin yoğun yerler olduğunu, birinci katı koranavirüs için izole alan ilan edilmiş bir hastanenin zemin katında çalışan bir sağlık çalışanın da riskten tümüyle muaf olmayacağını ifade eden Taşcıer, "Motivasyon artırmak maksadıyla hayata geçirilen bu uygulama, yapılan ayrımcılık ile adeta motivasyon kırıcı bir etken haline gelmiştir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini, tüm sağlık çalışanlarına söz verildiği üzere tavandan ek ödeme yapılması çağrısını iktidara yapıyorum" dedi. (Ankara/EVRENSEL)