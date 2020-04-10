10 Nisan 2020 13:44 Güncelleme: 10 Nisan 2020 17:41

Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 2 işçi öldü, 1 işçi göçük altında

Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden 2'si yaşamını yitirdi. 1 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Soma'da iş cinayetinin yaşandığı ocağın girişi

Fotoğraf: Mustafa Murat Kaygusuzer/AA

Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat madeninde bakım onarım sırasında göçük meydana geldi. 2 işçi yaşamını yitirirken, 2 işçi kurtarılarak Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğer 1 işçi için ise kurtarma çalışması sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerin Ersin Özdoğan ve Salih Ayber olduğu öğrenildi.

İmbat Madeninde edinilen bilgiye göre, şılam denilen sulu çamurlu malzemeyi tuttukları setin patlamasıyla göçük meydana geldi. Göçükte iki madenci yaşamını yitirdi. 2 madenci göçükten kurtarılıp Soma Devlet Hastanesine kaldırılırken diğer 1 madenci için ise kurtarma çalışmaları sürüyor.(Manisa/EVRENSEL)

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Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 2 işçi öldü, 1 işçi göçük altında

Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 2 işçi öldü, 1 işçi göçük altında

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