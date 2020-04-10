Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat madeninde bakım onarım sırasında göçük meydana geldi. 1 işçi yaşamını yitirirken, 2 işçi kurtarılarak Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğer iki işçi için ise kurtarma çalışması sürüyor.

İmbat Madeninde edinilen bilgiye göre, şılam denilen sulu çamurlu malzemeyi tuttukları setin patlamasıyla göçük meydana geldi. Göçükte bir madenci yaşamını yitirdi. 2 madenci göçükten kurtarılıp Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken diğer 2 madenci için ise kurtarma çalışmaları sürüyor. (Manisa/EVRENSEL)