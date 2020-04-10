Prof. Dr. Akdeniz yeni torba yasadaki maddelere ilişkin konuştu: İki ucu çıkmaz sokak

Hükümetin hazırladığı ve "İşten atma yasaklanıyor" propagandasıyla gündeme getirilen yasa teklifinde, sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik değişiklikler de yer alıyor.

Hazırlanan yeni torba yasa teklifinde sosyal ağ sağlayıcılarına dair getirilmek istenen değişiklikler, internet kullanıcılarının verilerine ulaşılmasının ve sansürün önünü daha fazla açıyor.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz ‘yasakları’ Evrensel’e değerlendirdi. Akdeniz iki uçlu çıkmaz sokağa girmek üzere olduğumuzu söyleyerek “Ya bu platformlara Türkiye'den ulaşılamayacak ya da eğer Türkiye'ye temsilci atarlarsa kullanıcı bilgilerine devlet kolaylıkla ulaşabilecek. Kovid-19 pandemisi sonrasındaki Türkiye'de de muhalifler daha çok yargılanacak ve ciddi bir dondurucu etki yaratılacak. Birçok kullanıcı susmayı tercih edecek ve oto sansür artacak” dedi.

Torba yasa ile birlikte sosyal medya platformlarının Türkiye'de resmi temsilcisi olmasının zorunlu tutulduğunu bununla birlikte Türkiye'deki kullanıcıların kişisel verilerini de Türkiye'de tutma zorunluluğu getirdiğini ve dolayısıyla yasal muhatap oluşturmaya çalışıldığını belirten Akdeniz “Eğer bu taslak yasalaşırsa ve YouTube, Facebook ve Twitter bu yaptırımlara uymaz ve temsilci belirlemezlerse internet ağ trafikleri %50-95 oranında kısıtlanacak ve toptan engellenmemiş olsa dahi kullanılamaz hale gelecek” dedi.

“Ayrıca tasarı bu platformları da vatandaşla muhatap ediyor ve kişilik hakları ihlalleri ile ilgili taleplerini 72 saat içinde cevaplama zorunluluğu getiriyor” diyen Akdeniz cevaplamazlarsa idari para cezası öngörüldüğünü, cevaplayıp da talepler reddedilirse o zaman vatandaşın 5651 sayılı Kanun kapsamında sulh ceza hakimliklerine başvurup içeriğin erişime engellenmesini talep edebileceğini söyledi.

Verilerin Türkiye’de tutulması şartına dair konuşan Yaman Akdeniz, “Veriler normalde bu platformlar nerede tutuyorsa orada tutuluyor. Genellikle ABD tabanlı şirketler ABD'de tutuyor. Aslında eğer yasal temsilci olursa, nerede tuttukları da önemli değil çünkü talepleri karşılamazlar ise ceza/idari yaptırımla karşılaşacaklar” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)

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