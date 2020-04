ABD’de koronavirüsten ölen kimsesizler toplu mezarlara gömülüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin New York kentinde çekilen görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi.

New York’taki parklara defin planının ortaya çıkmasından sonra şimdi de Hart Island’ta toplu mezarları gösteren görüntülerle birlikte dronla çekilmiş görüntüler de ortaya çıktı. Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini artırırken, ABD’nin New York kentinde kendini daha da sert şekilde gösteriyor.

New York kentinde Hart Island’da cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarları gösteren görüntüler yayınlandı. Bu mezarların, New York’ta salgından hayatını kaybeden kimsesizlerin yan yana gömüleceği yerler olduğu belirtildi. (New York/DHA)

New York'ta toplu mezar Fotoğraf: DHA

