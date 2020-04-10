10 Nisan 2020 12:21

İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil’de Kovid-19 vaka sayısı artıyor

İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil fabrikasında işyeri temsilcileri pozitif vaka sayısının 50'yi geçtiğini iddia etti.

Akar Tekstil işçileri fabrika önünde beklerken

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Akar Tekstil'de pozitif vaka sayısı katlanarak artıyor. DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada ilk olarak 12 işçiye pozitif tanısı koyulurken, dün itibariyle bu sayının attığı bildirildi.

İşten kaçınma haklarını kullandıkları için darbedilen işçiler, işveren hakkında pozitif vakayı saklayarak hastalığın bulaşmasına neden olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İlk gün 12 işçiye pozitif tanısı konulduğunu ifade eden işyeri temsilcileri dün itibariyle pozitif vaka sayısının 50'yi geçtiğini iddia etti. İşyerinde test yapılırken fabrikada olmayan raporlu işçilerle, işten kaçınma hakkını kullanan işçileri de hastanelere giderek test yaptırdığı bilgisini veren temsilciler, testler sonuçlandıkça sayının daha da artacağını ifade etti. Temsilciler ayrıca iş durduran ve fabrika bahçesinde bir grup tarafından darp edilen işçilerin işveren hakkında vakayı saklayarak hastalığın bulaşmasına neden olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

İşçilerin pazartesi günü gerçekleştirdiği işten kaçınma hakkını kullanma eylemi ve hastanelere test için başvurusu sonrası fabrikada üretim durdu. İşçilerin tamamına yakını izinli olarak evlerine gönderilirken, testi pozitif çıkan işçiler ise tedaviye ilişkin Sağlık Bakanlığının iletişime geçmesini bekliyor.

"İŞÇİLER SALGINDA ÇALIŞTIRILMAYA DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü, Çiğli OSB’de 500 fabrikada on binlerce işçinin salgın koşullarında evlerinden çıkıp her gün işe gittiğine dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalarda ikinci ilin İzmir, İzmir de ise Çiğli ilk 5 ilçe arasında olduğu hatırlatılan açıklamada, “İlk olarak Ajan Elektronik, CMS Cant, TEPAŞ Elektronik gibi işyerleri üretime ara vermek zorunda kaldı. Ancak salgın gerçeğine rağmen fabrikalarda binlerce işçi hâlâ canları hiçe sayılarak çalıştırılmaya devam etmektedir. İzmir’in ve Çiğli’nin dört bir yanındaki fabrikalardan her gün yeni salgın haberleri gelmektedir. Mude, CMS, Nemak, Akar isimli fabrikalar bunlardan sadece bir kaçı” denildi.

Salgının işçiler arasında yayılmasına karşın ne Cumhurbaşkanının ne Sağlık Bakanının ne de ilin valisinin kentteki işçilerinin ücretli izin ve yaygın test talebini karşılamadığı ifade edilen açıklamada, “Bu da yetmezmiş gibi ‘İşten atmalar yasaklanıyor’ kandırmacası ile, patronların işçileri tazminatsız işten atmasının ve işsizlik fonunu daha fazla yağmalamasının önü açılırken işçilere açlık ve sefalet vaat ediliyor” denildi.

"AKAR İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNİ BÜYÜTELİM"

Akar Tekstil işçilerinin işten kaçınma hakkını kullandıkları için sopalı bir grubun saldırısına uğradığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Daha öncede sendikalaşma sürecinde de işçilere benzer fiziki saldırıların yapıldığını bildiğimiz Akar Tekstil’deki bu tutuma, kolluk güçlerimin göz yumması kabul edilemezdir. Akar işçisine yapılan saldırı tüm Türkiye işçi sınıfına yapılmıştır. Sendikalaşma sürecinde olduğu gibi salgına karşı mücadelesinde de parti örgütümüz Akar işçisinin haklı mücadelesinde yanındadır. Akar Tekstil’de ve tüm Çiğli Organize Sanayide işçilerin kâr için nerdeyse hiç önlem alınmaksızın, salgının kollarına atılmasına karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Tüm Çiğli Organize Sanayi işçilerini, sendikaları, emek-meslek örgütlerini, demokrasi güçlerini işçilerin yaşam hakkı ve halk sağlığı için gözü doymaz sermayeye ve onun düzenine karşı mücadelede birleşmeye çağırıyoruz.” (İzmir/EVRENSEL)

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