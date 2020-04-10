Van Tuşba’da karlar eridi kış boyu dökülen çöpler ortaya çıktı

Barış Dönmez

Mesut Bağcı

Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Sıhke Gölü’nün etrafına kış boyuca dökülen çöpler, karların erimesiyle birlikte yığın olarak ortaya çıktı. Tepe şeklini alan çöplük, martı ve köpeklerin uğrak yeri oldu. Çöp yığınları arasında kimi zaman oynayan çocuklara da rastlanmak mümkün.

Ülke gündeminde olan koronavirüs tehdidine ve ısınan havalara rağmen orta yerde duran çöplerin, salgın hastalıklara davetiye çıkardığına dikkati çeken yurttaşlar, çöplerin rüzgarlı havalarda evlerinin içine kadar girdiğini dile getirdi.

KOKUDAN GEÇİLMİYOR

Göle en yakın mahalle olan Bostaniçi Mahallesi’nde oturan yurttaşlardan Lokman Zorlu, söz konusu çöplerin kış boyu şehir merkezinden toplanarak kamyonlarla getirilen karların içinden çıktığına dikkati çekti. Çöp yığınlarından yayılan kokuya işaret eden Zorlu, "Salgın hastalıkların olduğu bu dönemde çöpler adeta salgına davetiye çıkarıyor. Çocuklarımız ve hayvanlarımız içine giriyor. Rüzgarlı günlerde çöp kokusu evimize kadar geliyor. Yetkililerin çöplere müdahale etmesi gerekiyor. Hastalarımız var. Çöp kokusu ve pislik kokusu çok geliyor. Belediyenin buraya bir bakım yapmasını istiyoruz. Evlerimiz buraya çok yakın. Hastam var. Her defasında hastaneye götürüyoruz. Yaz aylarından çöp kokusundan dolayı çok sıkıntılar çekiyoruz. Belediye arabaları getiriyor bu çöpleri buraya. Zaten salgın hastalık var. Buna karşı önlem ve bakım almak zorundayız. Herkesin bu konuda dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Salgın yayılmadan insanların evlerine ve yaşadıkları yerlere bakım yapması lazım; ancak bu şekilde bu hastalıkların önüne geçebiliriz" diye belirtti.

ÇÖPLERLE İÇ İÇE

Konuya dair başvurduğu belediyeden aldığı, “Kar yağışı bu yıl çok fazlaydı. Bu çöpler de karla beraber gelmiş” şeklindeki cevabı paylaşan Zorlu, “Başkalarının buraya çöp dökmesine izin vermiyoruz. Ama belediye getirince bir şey demiyoruz. Çocuklarımız çöplerin içinde oyun oynuyor. Buraya yakın baraj var. Çocuklarımız o baraja gidiyorlar. Çöplerle iç içe yaşıyoruz. Özelikle rüzgarlı gönlerde camlarımızı açamıyoruz. Bütün çöpler buraya doğru savruluyor” dedi. (Van/MA)

Fotoğraf: MA