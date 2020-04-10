İİSŞP: 1 Mayıs ruhu ile ortak mücadele zemini oluşturmalıyız

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, koronavirüs salgınının işçi emekçilere yansımalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Platform Sözcüsü Sinan Ceviz'in açıklamaları şu şekilde:

"Milyonlarca işçi bugün ağır risk altında çalışmaya devam ediyor. Kentimiz İstanbul’da da 4 milyon civarında işçi, her gün hastalanma riski ile işlerine gitmek zorunda kalıyor. Dün fabrikalarda virüse yakalanan işçi sayısı tekil örnekler iken, bugünler de nerede ise vakanın yaşanmadığı fabrika ve işyeri kalmamış gibi gözüküyor. Her gün sendikalarımıza değişik iş kollarından ve fabrikalardan virüse yakalanan işçi arkadaşlarımızın haberleri geliyor. Üstelik genel olarak karşılaştığımız durum, bir vakanın yaşandığı işyerinde birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına test yapılması konusunda sıkıntıların yaşandığı yönündedir.

Sağlık çalışanları, kargo işçileri, temizlik işçileri bugün toplum sağlığı bakımından önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumdadır ve ne yazık ki ne sağlık çalışanlarımızın ne kargo ne de temizlik işçilerimizin kişisel korunma malzemeleri dahi yeterince sağlanamamaktadır.

"İŞTEN ATMALAR YASAKLANSIN, ÜCRETLİ İZİN UYGULANSIN"

İşçilerin, emekçilerin talebi başından beri net bir şekilde tarafımızca ifade edildi. Başından beri diyoruz ki, işten atmalar yasaklanmalı, çalışması zorunlu işyerleri dışındaki işyerlerinde çalışanlara ücretli izin uygulanmalı. Çalışması zorunlu olan işyerlerinde ise çalışma süreleri 4 saate indirilmeli ve kadrolu çalışan sayısı arttırılmalıdır.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantımızda alınan kararları da basın ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Orada da ifade ettiğimiz gibi işçilerin Covid-19’a işyerinde yakalanması durumunda bu iş kazası sayılmalı ve iş yasasında hızla olası pandemiler ile ilgili de işçileri koruyacak düzenlemeler yapılmalıdır.

Bu talepleri her gün dillendirdiğimiz şu günlerde kamuoyuna işten atmaların 3 ay yasaklanacağı ile ilgili yansıyan yasa tasarısı taslağında gördük ki, işçilerin önerileri dikkate alınmadan hazırlanmış. 3 ay erteleme denilen uygulama esasen işverenlerin işini kolaylaştırmaktadır.

Bu tasarı, patronların işçileri ücretsiz izne çıkarmalarına yasal kılıf hazırlamak gibi duruyor. Ve işçilere işsizlik sigortası fonundan 1.177 TL ödenmesi planlanıyor. Oysa bu rakam işsizlik maaşında ve kısa çalışma ödeneğinde daha fazla iken, bu taslakla fondan işçiye daha az ödeme yapılması öneriliyor.

"İŞÇİLERİ KORUYAN DÜZENLEMELER YOK"

Başından beri kısa çalışma, uzaktan çalışma, telafi çalışma gibi birçok esnek çalışma yöntemi gündeme getiriliyor. Telafi çalışma 4 aya çıkarıldı ve benzer düzenlemelerde de işçiyi koruyan uygulamaların olmadığını ya da yetersiz olduğunu görüyoruz. Yeni düzenleme ile ilgili teklifte de işçinin 25/2. Madde den işten çıkarılabileceği ifade edilmiş. Ücretsiz izin koronavirüs salgınının ülkemizde ortaya çıkması ile birlikte birçok işyerinde uygulanmaya başlanmıştı ve sendikalar bu duruma dikkat çekmiş bunun engellenmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Şimdi ise bu konuda işverenlerin eli güçlendiriliyor ve üstelik bu da yetmezse 25/2 den işçi çıkartabilirsiniz deniyor. Olağanüstü günlerden geçiyoruz ve bu dönemlerde özellikle kriz dönemlerinde de olduğu gibi tüm yük işçi ve emekçilerin sırtına yıkılmamalı. Riski işçi alacak, üretimi işçi yapacak ama işsiz ve aç işçi kalacak.

Son günlerde gündeme gelen tasarı geri çekilmeli ve hızla sendikaların önerilerine uygun düzenlemeler yapılmalıdır. İşsizlik sigortası fonu, işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçları için kullanılmalıdır. İşsiz kalan tüm işçiler hiçbir şart aranmadan işsizlik maaşından yararlanmalıdır.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞEY BİRLİK"

Bu süreç içerisinde işçilerin ve emekçilerin en çok ihtiyaç duyduğu konu birliktir. Sendikalara işçiler başvurmakta ve yaşadıkları sorunlarla ilgili yol yöntem aramaktadır. Sendikalı ve örgütlü işyerlerinde sendikalarımız önlemleri üyeleri ile birlikte işyerinde işçi sağlığı kurullarını işleterek almaktadır. Ancak sendikasız işyerlerinde ise işçiler, yasal olan çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmaya kalktıklarında dahi işlerinden olmaktadır. Bu nedenle sendikal örgütlülük bu dönemde hayati önemde iken bakanlık sendikal çalışmaları ve toplu sözleşme hakkını askıya almıştır. Bu genelge de derhal geri çekilmelidir.

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu olarak işçi ve emekçilerin bu ortak sorunlara karşı tutum almasının hayati önemde olduğunu ifade ediyoruz. Birlik olmak, bir arada sorunlarımıza sahip çıkmak için harekete geçmeliyiz. Bu konuda üç konfederasyonumuza da çağrı yapıyoruz. Bir an evvel bir araya gelinmeli ve ortak bir tutum alınmalıdır. Sorun ortaktır, talepler ortaktır ve ortak hareket etmek zorunludur. Bu nedenle Türk-İş, Hak-İş ve Disk zaman kaybetmeden harekete geçmelidir, sendika şubelerinin ve milyonlarca işçinin beklentisi budur.

"1 MAYIS RUHU İLE ORTAK MÜCADELE ZEMİNİ YARATMAK GEREKİYOR"

1 Mayıs yaklaşmaktadır, 1 Mayıs tek başına bir miting alanında olmak değildir. 1 Mayıs birliktir, dayanışmadır, mücadeledir. Bu nedenle dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gerçeğini görüp bu 1 Mayıs’ı, şimdiden virüsün yarattığı yıkıma karşı işçi ve emekçileri nasıl koruyacağımız tartışmalarını yaptığımız ve ortak hareket ve mücadele zemini yarattığımız bir platforma dönüştürmemiz gerekmektedir.

Bugünden 1 Mayıs ruhu ile ortak sorunlara ortak bir mücadele zemini yaratmak gerekir. Ve 1 Mayıs’ta tüm dünya işçileri ile yüreğimizin birlikte atacağı programlar belirlemeliyiz. Bu konuda önümüzdeki günlerde platformumuz daha ayrıntılı bir çalışma programını kamuoyu ile paylaşacaktır." (İstanbul/EVRENSEL)

İİSŞP raporladı: Koronavirüs salgını karşısında İstanbul'daki çalışanlar ne durumda?

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