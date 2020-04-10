10 Nisan 2020 11:27
Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanıyor, Koca 19.00'da açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.
Fahrettin Koca | Fotoğraf: AA
Koronavirüsle ile mücadele için kurulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda son gelişmeler, alınan önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. (HABER MERKEZİ)
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