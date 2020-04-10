10 Nisan 2020 11:27

Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı: Bakan 19.00'da açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

Fahrettin Koca

Fahrettin Koca | Fotoğraf: AA

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    Koronavirüsle ile mücadele için kurulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

    Toplantıda son gelişmeler, alınan önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. (HABER MERKEZİ)

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