İnşaat maliyeti şubat ayında yıllık yüzde 8,49 arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 0,36 artarken, işçilik maliyeti yüzde 0,25 azaldı. Yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 4,94, işçilik maliyeti yüzde 16,07 arttı.

TÜİK verilerine göre, bina inşaatı maliyetleri aylık bazda yüzde 0,22, yıllık bazda yüzde 8,67 arttı. Bu kapsamdaki malzeme maliyeti aylık yüzde 0,51 ve işçilik maliyeti de yüzde 0,33 azalırken, yıllık bazda ise malzeme maliyeti yüzde 5,14. işçilik maliyeti yüzde 15,99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti aylık bazda yüzde 0,06 azaldı, yıllık bazda yüzde 7,86 arttı. Bu kapsamdaki malzeme maliyeti yüzde 0,11 azalır, işçilik maliyeti de yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda malzeme maliyeti yüzde 4,32 ve işçilik maliyeti yüzde 16,37 arttı. (İstanbul/DHA)

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