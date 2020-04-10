Meral Akşener: Koronavirüse karşı Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan reddetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanlığına bağlı Bilim Kurulunu’nun koronavirüs nedeniyle tam karantina istediğini ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu tavsiyeyi reddettiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Akşener, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bilim Kurulu'nun önerileri Erdoğan'a bağlı. Tam karantina istediklerini bizler biliyoruz. Bunun yerine getirilmesi gerekirdi. Ama Erdoğan bunu reddetti. Bilim insanlarına buradan çağrım var. Ne önerdiklerini milletle, vatandaşla bizlerle paylaşmak mecburiyetindeler. Eğer dedikleri olmuyorsa da istifa etmek zorundalar. Onlar siyasi bir makam değil, onlar bilim insanı. Çoğu da ona buna mecburiyeti olan insanlar değil. Bu kişiler eğer dedikleri olmuyorsa bunun da gereğini yapmaları lazım. Çünkü Türk bilim dünyası bunun vebalini taşıyamaz.” (HABER MERKEZİ)