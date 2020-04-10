Koronavirüs nedeniyle 908 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

ÖZET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü açıklamasında can kaybının 908'e, vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldiğini duyurdu.

"Ayrımcı" infaz indirimi teklifinin ilk 10 maddesi TBMM'de kabul edildi. Birleşime bügün devam ediliyor.

"İşten çıkarma yasaklanıyor" diye sunularak ücretsiz inin önünü açan teklife tepkiler büyüyor.

Karantinaya alınan yerleşim birimlerine her gün yenileri ekleniyor.

10 Nisan 2020 09:46
Son Güncellenme: 10 Nisan 2020 10:41
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10:41

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TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN FAALİYETLERİ ERTELENDİ

Ticaret Bakanlığının "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması yönünde düzenleme yapıldı.

Buna göre, tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için tanınan ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart-30 Nisan dönemi için durduruldu.

Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin toplantıları da 30 Nisan'a kadar ertelendi.

Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen mühletin bitimine, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla 15 gün ve daha az kalmışsa söz konusu süreler 1 Mayıs'tan başlamak üzere 15 gün uzamış sayıldı.

Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bu işlemlerini elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetlerine iletebilecek.

Tüketici hakem heyetlerinin başvuru tarihinden itibaren 6 ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde 12 ay içinde başvuruları karara bağlama yükümlülüğü devam ediyor. (Ankara/AA)

10:37

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URFA'DAKİ PASAJLAR KAPANMANIN EŞİĞİNDE

Urfa'da ithal ürünlerin satışının yapıldığı pasajlar da Kovid-19 salgınından nasibini aldı. Çin'in de aralarında bulunduğu Uzakdoğu ülkelerinden getirilerek, Türkiye'nin her yerine dağıtılan kozmetik, elektronik, oyuncak ve süs eşyalarının satıldığı pasajlardaki esnaf, işyerlerini kapama noktasına geldi.

Uzakdoğu bağlantılı pasajlar kapanmanın eşiğinde

Uzakdoğu bağlantılı pasajlar kapanmanın eşiğinde

10:35

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İSTANBUL'DA ECZANELERDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, kentte 20 civarında eczanenin çalışanlarında koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

İstanbul'da 20 eczanede Kovid-19 tespit edildi

İstanbul'da 20 eczanede Kovid-19 tespit edildi

10:34

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METİN GÖKTEPE GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ TÖRENİ YAPILAMADI, KAZANANLAR DUYGULARINI VİDEO İLE PAYLAŞTI

Bu yıl 23'üncü kez verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerinin töreni koronavirüs salgını dolayısıyla yapılamadı. Ödül kazanan gazeteciler Seyhan Avşar, Deniz Sarıgil, Gülbahar Gündüz, Özgür Söylemez ve Hüsniye Karakoyun, duygularını ve dileklerini kaydettikleri videolarla iletti.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazanan gazeteciler duygularını videoyla aktardı

Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazanan gazeteciler duygularını videoyla aktardı

10:28

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"VİRÜSE KARŞI MESAFELİ, SERMAYEYE KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ"

EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, işçi ve emekçilere mücadele çağrısı yaparak, “Virüse mesafeli, sermayeye karşı birlik olmalıyız” dedi.

EMEP İst. İl Başkanı Barbaros: İşçiler virüse mesafeli, sermayeye karşı birlik olmalı

EMEP İst. İl Başkanı Barbaros: İşçiler virüse mesafeli, sermayeye karşı birlik olmalı

10:26

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TEKLİFTE İŞTEN ATMAYA YASAK YOK, ZORUNLU ÜCRETSİZ İZİN VE HAK GASBI VAR

Sendika Uzmanı Onur Bakır, iktidarın "işten atmalar 3 ay yasaklanıyor" diye sunduğu torba kanun teklifini yazdı: Teklif, işten atmaları yasaklamıyor. İşten çıkarmalara geçici, yetersiz ve yaptırımsız bir sınırlama getiriyor."

İşten atmaya yasak yok, zorunlu ücretsiz izin ve hak gasbı var!

İşten atmaya yasak yok, zorunlu ücretsiz izin ve hak gasbı var!

10:23

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BAĞIŞ KAMPANYASINA 15 MİLYON VEREN TİM, 13 İŞÇİYİ İŞTEN ATTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iştiraki olan TİM AŞ, TurkishLogistic Center’ı salgın gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Depoda faaliyet yürüten taşeron firma “Bu yükü kaldıramam” diyerek 13 işçiyi işten attı. İşten atılma nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getiren işçiler, “Şu an mağduruz, iş bulma ihtimalimiz de yok” dedi. TİM, Cumhurbaşkanı’nın başlattığı kampanyaya 15 milyon lira bağışladığını açıklamıştı.

TİM yükü işçiye yıktı: Hükümete 15 milyon bağışladı 13 işçiye ücret ödeyemedi!

TİM yükü işçiye yıktı: Hükümete 15 milyon bağışladı 13 işçiye ücret ödeyemedi!

10:21

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MURAT SABUNCU: GAZETECİ ÖLDÜREN AFLA ÇIKAR, GAZETECİ SALGINDA HAPİSTE BIRAKILIR

Gazeteci Murat Sabuncu, Metin Göktepe'nin doğum günü dolayısıyla kaleme aldığı yazdıda, gazetecilerin bugün yaşadıklarını aktardı:

"Metin Göktepe’nin öldürülmesinden sorumlu polisler ne kadar hapiste kaldı biliyor musunuz? Sadece 1 yıl 8 ay. Neden? 2000 yılında yürürlüğe giren Rahşan affı olarak bilinen şartlı afla. Yani bir gazeteciyi katledersin, şartlı afla çıkarsın bu memlekette. Gazetecisindir, her yeri dökülen iddianamelerle hapse atılmışsındır, öldürücü bir virüs dünyayı sarmıştır içeride tutmaya devam ederler."

Gazeteci öldüren afla çıkar, gazeteci öldürücü virüs dönemi bırakılır hapiste

Gazeteci öldüren afla çıkar, gazeteci öldürücü virüs dönemi bırakılır hapiste

10:17

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MÜLTECİ AHMED, KORONA GÜNLERİNDE ATIK TOPLAMAYA DEVAM ETMEK ZORUNDA

Suriyeli mülteci Suud Ahmed, Diyarbakır’da koronavirüse karşı hiçbir önlem alamadan atık topluyor. Ahmed, “Sağlığıma zararlıdır ama ne yapayım? Nereden para getireyim, nereden ekmek bulayım” diye soruyor.

Önlem alamadan çöp toplayan Ahmed: Sağlığıma zararlı ama nereden ekmek bulayım?

Önlem alamadan çöp toplayan Ahmed: Sağlığıma zararlı ama nereden ekmek bulayım?

10:14

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BELEDİYE İŞÇİLERİ, SALGINDA KAZANILMIŞ HAKLARININ GASBEDİLMESİNİ İSTEMİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle belediyelerde sağlık ve dış birimler gibi zorunlu alanlar dışında işçiler dönüşümlü çalışıyor ancak işçilerin yol ve yemek ücretleri kesiliyor. İşçiler salgın süresince kazanılmış haklarının gasbedilmesini istemiyor.

Belediye işçileri hak gasbı istemiyor

Belediye işçileri hak gasbı istemiyor

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 908'e yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelenler dahil olmak üzere karantinada 38 bin kişinin bulunduğunu bildirdi. İstanbul'da ücretsiz maskelerin eczaneler tarafından dağıtılacağı bildirildi. Ankara'da sağlık emekçilerine yapılan düzenli testler, 1 günde 9 acil sağlık çalışanında pozitif sonuç çıkınca durduruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere hizmet içi uzaktan eğitim başlattı. "İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor" denilerek ücretsiz iznin önünü açmayı öngören teklife tepki yağdı.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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