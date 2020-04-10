Bolsonaro, Kovid-19 umursamazlığı nedeniyle protesto edildi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını küçümseyen tavırlarıyla öne çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ziyaret ettiği bir pastanede çalışanlarla fotoğraf çektirdikten sonra çıkışta çevredekiler tarafından protesto edildi.

Anadolu Ajansının Brezilya basınından aktardığına göre Bolsonaro, ülkenin başkenti Brasilia'da bir pastaneyi ziyaret edip çalışanlarla sohbet edip yan yana fotoğraf çektirdi.

Maske ve eldiven kullanmayan, beraberindeki ekiple kişiler arasındaki mesafeye dikkat etmeyen Bolsonaro, pastaneden çıktıktan sonra çevredekiler tarafından protesto edildi.

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Bolsonaro, daha önce de koronavirüsü salgınını "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş ve ülkesinde sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Brezilya'da, salgın nedeniyle 941 kişi hayatını kaybetti ve 17 bin 857 kişide virüse rastlandı.

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