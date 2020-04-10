10 Nisan 2020 00:34
Ordu'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Ordu'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Ordu'nun Korgan ilçesinde saat 00.23 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre, saat 00.23 sularında Ordu Korgan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ordu Korgan'a 0.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7.1 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
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