09 Nisan 2020 20:49

AKP üniversiteler için yeni kanun teklifi sundu

AKP, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sundu. Teklifte yaz döneminde telafi eğitimi ve iki yeni vakıf üniversitesi kurulması gibi kararlar yer alıyor.

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    AKP, salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi sundu. Teklifle ayrıca Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

    AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında AA'^ya konuştu. Teklifin, 28 maddeden oluştuğunu belirten Muş, “Özellikle vakıf üniversiteleri ve yükseköğretim ile bazı alanları düzenleme konusunda, ilgili kurumlara yetki vermeyi planladığımız bir düzenleme olacak” dedi.

    mecliste.org'da yer alan habere göre doçentlik sınavının yılda iki kez yapılabildiğini söyleyen Muş, “Burada yetki, Üniversitelerarası Kurula verilmek suretiyle bunu, ihtiyaca göre ikiden fazla yapma imkanı getiriyoruz. Bunun planlaması yapılacak ve doçentlik sınavı noktasında, talebe göre sınav tarihleri ve yılda kaç kez yapılacağı, yılbaşında planlanmış olacak. Dolayısıyla ikiden fazla doçentlik sınavı açma imkanı getiriyoruz” diye konuştu.

    İKİ YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

    Muş, teklifle, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulacağını bildirdi.

    Muş, düzenlemeyle, vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının özlük haklarının, devlet üniversitelerinde çalışanlarla aynı olacağını söyleyerek “Örneğin bir araştırma görevlisi, devlet üniversitesinde hangi özlük haklarına sahipse vakıf üniversitesinde de devlet üniversitesindeki haklarından az olmayacak şekilde bir düzenleme imkanı getirmiş olacağız. Asgari olanı belirliyoruz, üstü vakıf üniversitelerine kalmış vaziyette” ifadelerini kullandı.

    Vakıf üniversitelerine, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında, her bir alan için aldıkları öğrencinin yüzde 15’i kadar burslu öğrenci alma zorunluluğu getirileceğini bildiren Muş, “Diyelim, bir vakıf üniversitesinin tıp fakültesi var; 100 öğrenci alıyorsa 15 öğrenci de burslu almak durumunda kalacak” dedi.

    Araştırma görevlisi kadrosunda olup tezini tamamlayan araştırma görevlilerine, bu kadrolarında 6 ay daha kalma hakkı getireceklerini söyleyen Muş, “Doktora ya da başka alanlara müracaat etme süresinde, bu kadrolarından mahrum kalmasınlar. Bu imkanı getirmiş olacağız” diye konuştu.

    Vakıf üniversitelerinin elde ettikleri toplam öğrenci gelirlerinin yıllık yüzde 2’sini, bir kamu bankasına açacakları hesapta bloke etme zorunluluğu getireceklerini belirten Muş, “Yarın, öbür gün mali anlamda üniversitede oluşabilecek aksaklıklarda bu fon kullanılabilsin istiyoruz” ifadesini kullandı.

    Teklifle üniversitelere, projelerine yüzde 35 oranında kendileri destek verip geri kalanı da ulusal ya da uluslararası kurumlardan finanse etmelerinin önü açılıyor. (HABER MERKEZİ)

     

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Af Örgütü: İran'da cezaevleri protestolarında 35 tutuklu öldürüldü
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Ücretsiz izin yasallaştırılıyor; her şey ‘çalışma hürriyeti’ için!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Beka’dan ‘Tekalifi Milliye’ye gelinmesi Erdoğan’ın yeni bir zaferi mi?

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Bir Virüs’ün “sınıfsal serüveni!”

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Koronavirüs kobayları

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Rantçı milyonerler

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Salgın dinlemeyen İdlip

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Sağlığı korumak devletlerin yükümlülüğüdür

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Kriz uyanıkları!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çöken ekonomiler ve 'yeni' arayışı: Gidişat nereye? | Doç. Dr. Murat Birdal yorumladı
    Çöken ekonomiler ve 'yeni' arayışı: Gidişat nereye? | Doç. Dr. Murat Birdal yorumladı

    İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Evrensel Yazarı Doç. Dr. Murat Birdal ile koronavirüs salgınıyla yaşanan ekonomik çöküntüyü ve geleceğe dair senaryoları konuştuk.

    Kovid-19 tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
    Kovid-19 tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

    Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    TBMM Genel Kurulu'nda ayrımcı infaz düzenlemesi görüşmeleri sürüyor
    TBMM Genel Kurulu'nda ayrımcı infaz düzenlemesi görüşmeleri sürüyor

    TBMM Genel Kurulda görüşmelerine devam edilen infaz düzenlemesine muhalefet partileri tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 908'e yükseldi
    Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 908'e yükseldi

    Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 908'e yükseldi.

    Korona günlerinde mülteciler biyolojik silah muamelesi görüyor
    Korona günlerinde mülteciler biyolojik silah muamelesi görüyor

    Humboldt Üniversitesi’nden Akademisyen Begüm Başdaş: Sığınmacılar biyolojik silah muamalesi görüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Berfin Özek, kendisine asitle saldıran fail hakkındaki şikayetini geri çekti
    Berfin Özek, kendisine asitle saldıran fail hakkındaki şikayetini geri çekti

    Casim Ozan Çeltik adlı erkek tarafından asitli saldırıya maruz bırakılan Berfin Özek, saldırgan hakkındaki şikayetini geri çekti. Özek, henüz şikayetinden vazgeçme nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

    İskender Bayhan: Bilim Kurulu sorumluluğu fazla ama yetkisi olmayan bir kurum
    İskender Bayhan: Bilim Kurulu sorumluluğu fazla ama yetkisi olmayan bir kurum

    Gazeteci İskender Bayhan, Bilim Kurulunun görev ve yetkilerini, açıklanan yeni torba yasa teklifini Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.

    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz
    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

    Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan bir işçi, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece alınan tüm önlemlerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

    Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!
    Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

    Denizli’de esnaf, “Alacaklı borcunu istiyor, devlet borcu olana kredi vermiyor. Alsak bile dükkan kapalı nasıl geri ödeyeceğiz” kaygısı yaşıyor.

    Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk
    Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

    Akar Tekstil'de bir işçinin Kovid-19'a yakalanması üzerine çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp iş bırakan işçiler sopalı saldırıya uğramıştı. Fabrikada virüs tespit edilen işçi sayısı 12’ye yükseldi.