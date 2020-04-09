AKP üniversiteler için yeni kanun teklifi sundu

AKP, salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi sundu. Teklifle ayrıca Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında AA'^ya konuştu. Teklifin, 28 maddeden oluştuğunu belirten Muş, “Özellikle vakıf üniversiteleri ve yükseköğretim ile bazı alanları düzenleme konusunda, ilgili kurumlara yetki vermeyi planladığımız bir düzenleme olacak” dedi.

mecliste.org'da yer alan habere göre doçentlik sınavının yılda iki kez yapılabildiğini söyleyen Muş, “Burada yetki, Üniversitelerarası Kurula verilmek suretiyle bunu, ihtiyaca göre ikiden fazla yapma imkanı getiriyoruz. Bunun planlaması yapılacak ve doçentlik sınavı noktasında, talebe göre sınav tarihleri ve yılda kaç kez yapılacağı, yılbaşında planlanmış olacak. Dolayısıyla ikiden fazla doçentlik sınavı açma imkanı getiriyoruz” diye konuştu.

İKİ YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

Muş, teklifle, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulacağını bildirdi.

Muş, düzenlemeyle, vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının özlük haklarının, devlet üniversitelerinde çalışanlarla aynı olacağını söyleyerek “Örneğin bir araştırma görevlisi, devlet üniversitesinde hangi özlük haklarına sahipse vakıf üniversitesinde de devlet üniversitesindeki haklarından az olmayacak şekilde bir düzenleme imkanı getirmiş olacağız. Asgari olanı belirliyoruz, üstü vakıf üniversitelerine kalmış vaziyette” ifadelerini kullandı.

Vakıf üniversitelerine, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında, her bir alan için aldıkları öğrencinin yüzde 15’i kadar burslu öğrenci alma zorunluluğu getirileceğini bildiren Muş, “Diyelim, bir vakıf üniversitesinin tıp fakültesi var; 100 öğrenci alıyorsa 15 öğrenci de burslu almak durumunda kalacak” dedi.

Araştırma görevlisi kadrosunda olup tezini tamamlayan araştırma görevlilerine, bu kadrolarında 6 ay daha kalma hakkı getireceklerini söyleyen Muş, “Doktora ya da başka alanlara müracaat etme süresinde, bu kadrolarından mahrum kalmasınlar. Bu imkanı getirmiş olacağız” diye konuştu.

Vakıf üniversitelerinin elde ettikleri toplam öğrenci gelirlerinin yıllık yüzde 2’sini, bir kamu bankasına açacakları hesapta bloke etme zorunluluğu getireceklerini belirten Muş, “Yarın, öbür gün mali anlamda üniversitede oluşabilecek aksaklıklarda bu fon kullanılabilsin istiyoruz” ifadesini kullandı.

Teklifle üniversitelere, projelerine yüzde 35 oranında kendileri destek verip geri kalanı da ulusal ya da uluslararası kurumlardan finanse etmelerinin önü açılıyor. (HABER MERKEZİ)