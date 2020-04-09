Af Örgütü: İran'da cezaevleri protestolarında 35 tutuklu öldürüldü

Uluslararası Af Örgütü, "İran'da 36 mahkumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle düzenledikleri protestolar sırasında güvenlik güçlerince öldürüldüğünü" iddia etti.

AA'nın verdiği bilgiye göre, Uluslararası Af Örgütü, en az 8 cezaevinde binlerce tutuklunun son günlerde koronavirüse yakalanma endişesiyle protesto eylemlerinde bulunduğunu açıkladı. Af Örgütü, cezaevi gardiyanları ve güvenlik güçlerinin tutuklulara karşı gerçek mermiler ve gaz bombaları kullandığını belirtirken, en az 35 tutuklunun öldürüldüğü, 100 dolayında tutuklunun da yaralandığı öne sürdü.

"TALEPLERE CEVAP VERMEK YERİNE…"

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Müdür Yardımcısı Diana Eltahawy, "Tutukluların Covid-19’a karşı korunmak gibi meşru taleplerine cevap vermek yerine, İranlı yetkililerin bu kaygıları susturmak için yine insanları öldürmesi iğrenç bir durum" dedi. Eltahawy, sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla cezaevinde işkence ve ölümlere ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılmasının aciliyet oluşturduğunu kaydetti.

TUTUKLULARI SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

Af Örgütü, İranlı yetkililere “düşünce mahkumlarını derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakma” çağrısında da bulundu.

29 Mart günü bir açıklamada bulunan İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Gulamhuseyin İsmaili, 19 Mart ile 3 Nisan arasında 100 bin tutuklunun iki haftalık dışarı çıkma izninden faydalandığını söylemişti. Tutuklular için söz konusu çıkış izni 19 Nisan’a kadar uzatıldı.

İran’da resmi rakamlara göre 4 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak muhalif kaynaklara göre 242 kentte 22 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. İran’da bağımsız ve şeffaf bir süreç işlemediği için, koronavirüsün gerçek boyutlarına ilişkin sağlıklı bilgiye ise ulaşılamıyor. (HABER MERKEZİ)

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