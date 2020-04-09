09 Nisan 2020 19:22

Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 908'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 908'e yükseldi.

Fahrettin Koca

Fahrettin Koca | Fotoğraf: AA

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    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 908 oldu. 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı ise 2142 oldu.

    Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" dedi. (HABER MERKEZİ)

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