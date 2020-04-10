10 Nisan 2020 04:29

Önlem alamadan çöp toplayan Ahmed: Sağlığıma zararlı ama nereden ekmek bulayım?

Suriyeli mülteci Ahmed Diyarbakır’da koronavirüse karşı hiçbir önlem alamadan çöp topluyor. Ahmed, “Sağlığıma zararlıdır ama ne yapayım. Nereden para getireyim nereden ekmek bulayım?” diye soruyor.

Suriyeli Mülteci Suud Ahmet çöp topladığı arabasının yanında çökmüş poz veriyor.

Fotoğraf: Evrensel

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    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Koronavirüs salgınıyla herkesin temizliğe ve hijyene dikkat ederek, kendilerini koruması çağrısı yapılıyor. Ancak iş bulamadığı için Suriyeli mülteci Suud Ahmed (22), Diyarbakır’da hiçbir önlem alamadan çöp toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Ahmed, yaptığı iş için “Sağlığıma zararlıdır ama ne yapayım. Nereden para getireyim nereden ekmek bulayım?” diye soruyor. 

    Koronavirüsün ülkeden ülkeye yayılmaya başladığı ilk günden bugüne sürekli temizliğe, hijyene dikkat edilmesi ve insanların evlerinden çıkmayarak kendilerini izole etmesi çağrısında bulunuldu. Tabii işçiler hariç. Bu kesime sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Aslında işe gitme zorunluluğu uygulandı. 

    O KALDIRIMDAN BU KALDIRIMA

    Ekmeğini çöplerden karton toplayarak çıkarmaya çalışanlar ise bu yasak uygulamasının hangi tarafında kalıyor kestirebilmiş değilim. Kimi maskeli, kimi maskesiz sadece eldiven ellerinde onlar hâlâ şehrin bütün sokaklarında çöp toplamaya devam ediyorlar. Yoklar diyebileceğimiz kadar görmezden geliniyorlar. Bir bakıma dışlanmış olmaları, insanlarla aralarında görünmez sınırların olması izolasyonu da beraberinde getiriyor. Salgına karşı izolasyon şartı yerine getirilmiş oluyor mu? Sevinmeyelim, Elbette hayır… O kaldırımdan bu kaldırıma, o çöpten bu çöpe koşturup duruyorlar. Bunların çoğu Suriyeli, devletimizin paraya boğduğu ama bir türlü çöpten alıkoyamadığı kadınından çocuğuna, gencinden yaşlısına. Bütün ekonomik sorunlarımızın müsebbibi onlar, çöp topluyorlar. Kime sorsanız aç gözlülükten yapıyorlardır, sorsanız cahiller... O yüzden kendilerinin ve çocuklarının sağlığını düşünmüyorlar yanıtını alırsınız. Çözüm önerisi isterseniz, “Gidip topraklarında ölsünler, linç edelim, kapıları açıp Avrupa’ya sürelim” yanıtını alırsınız… Suud Ahmed bunlardan biri…

    İŞ İÇİN ŞEHİR ŞEHİR GEZMİŞ

    Suud Ahmed’e Sur’da bir sokak arasında rastladım, çöpleri karıştırıyordu. Selam verdikten sonra durakladı. Sohbet etmek istediğimi söylediğimde olduğu yerde çöktü. Bir sigara istedi, bir ona bir kendime ısmarladıktan sonra sohbete başladık. Ahmed, 22 yaşında 2 çocuk babası, 7 yıldır Türkiye’de. Suriye’de savaş başladığında Urfa’ya gelmiş. Bir süre burada çalışmış. Sonra Siverek’e. Bir süre burada fırın, inşaat gibi yerlerde çalışmış. Daha fazla burada da tutunamayınca Diyarbakır’a gelmiş. Burada da bir süre fırınlarda çalışmış. Daha sonra iş bulamamış. 

    EŞİ GİDİNCE KARTON TOPLAMAYA BAŞLAMIŞ

    Yaşadığı sıkıntılardan dolayı, eşi çocuklarını alıp Suriye’ye gitmiş. Yalnız başına burada kalıyor Ahmed. İş arıyor, bulamayınca çöplerden karton toplamaya başlıyor. Kalacak yeri yok akraba evinden, akraba evine savrulup duruyor. Ahmed’e koronavirüsten dolayı yaptığı işin sağlığı açısından tehlikeli olduğundan haberdar olup olmadığını soruyorum. Ahmed, durumun farkında olduğunu fakat başka çaresinin olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Sağlığıma zararlıdır ama ne yapayım. Nereden para getireyim nereden ekmek bulayım?” 

    ÇOCUKLARI İÇİN PARA BİRİKTİRİYOR

    Devam ediyor konuşmaya Ahmed, “Eşim ve çocuklarım Suriye’ye döndü. 2-3 gün bir akrabamda 2-3 gün başka akrabamda kalıyorum. O da banyo yapmak için. Çöp toplayıp para biriktiriyorum çocuklarıma” diyor. Çocuklarına ne kadar para gönderebildiğini soruyorum Ahmed’e, “Günde 15-20 TL kazanıyorum. Akrabalarımda yemek yiyemediğim için dışarıda bir döner yiyorum. Ayda 200-300 TL de çocuklarıma gönderebiliyorum” diyor. 

    ANNESİ ÖLDÜ CENAZESİNE GİDEMEDİ

    Kendisine para yardımı yapılıp yapılmadığını soruyorum. Ahmed, “Bize hiç yardım yapılmadı. Bu yüzden eşim mecbur kaldı gitti Suriye’ye. Ben gidemiyorum, gidersem savaşa gönderecekler. 7 yıldır buradayım kimlik dahi vermediler. Urfa, Siverek en son da Diyarbakır’a geldim iş için. Bir süre fırında çalıştım, sonrasında tekrar işsiz kaldım. Bir iş bulsam kalacak yer tutacağım ilk. Ama iş yok para yok. Annem öldü, gidemedim cenazesine param yoktu. Çocuklarım için mecbur iş bulana kadar çöp toplayacağım” dedikten sonra müsaade isteyip ayrılıyor Ahmed bir sigara daha yakarak…

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