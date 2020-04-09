IŞİD'in Türkiye’deki sorumlusu olduğu iddia edilen Ebu Hanzala tahliye edildi!

Türkiye’deki IŞİD yapılanmasının sorumlu olduğu iddia edilen ve kamuoyunda Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk tutuklu bulunduğu Silivri Ceazevi’nden tahliye edildi.

MA'nın haberine göre 2017 yılında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hanzala, “Terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yargılanıyordu. Yaklaşık üç yıldır tutuklu olan Hanzala, bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

“Diri diri insan yakmak caizdir” gibi fetvalarla bilinen Ebu Hanzala hakkında 2018 yılında 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan, 22,5 yıl hapis istemiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bayancuk'un el Kaide ve çatışmalı bölgelerle irtibatlı grupların Türkiye emiri olduğu belirtilmişti. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, bu dosya ile Bayancuk'un Sakarya'da yargılandığı dosya arasında hukuki bağlantı bulunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verip, dosyayı Sakarya'ya göndermişti.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise Halis Bayancuk hakkında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan verdiği 12 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozmuştu. (HABER MERKEZİ)

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