IŞİD sanığı Ebu Hanzala'nın tahliyesine itiraz kabul edildi, yeniden tutuklandı

Türkiye’deki IŞİD yapılanmasından sorumlu olmakla suçlanan kamuoyunda Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk'un tahliye kararına itiraz kabul edildiği, Bayancuk'un cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandığı belirtildi.



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla üç yıldır tutuklu yargılanan Bayancuk'un Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara kararıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

Ancak bu karara Sakarya Cumhuriyet Savcısı Serkan Özgen tarafından itiraz edildi. Bayancuk hakkında verilen tahliye kararına yapılan bu itiraz mahkemece kabul edildi. Bayancuk hakkında cezaevinden tahliye edilmeden yakalama kararı çıkartıldı. Bu karar sonrası Bayancuk, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Bayancuk, tutuklanarak, yeniden cezaevine konuldu. (HABER MERKEZİ)

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