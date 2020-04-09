CHP’li Emir: Sahte rapor ve ölçümlerle 'başarı hikayesi' yazılıyor

CHP Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığının koronavirüsle ilgili sahte rakamlar ve ölçümlerle “başarı hikayesi" yazmaya çalıştığını ifade ederek, ölüm rakamlarının mevcut rakamların üstünde olduğunu iddia etti.

İnfaz düzenlemesinin görüşmelerinin devam ettiği Meclis Genel Kurulu’nda, AKP ve CHP arasında koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından doğru raporlanmadığı tartışması yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Genel Kurul’da gündem dışı konuştu. Emir, iktidarın koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili politikalarını eleştirdi. Emir, “Maalesef sahte rakamlarla, ölçülmeyen rakamlarla, yapılmayan testlerle sahte bir başarı hikayesi yazılmaya çalışıldı. Ama maalesef gerçekler duvarına bu yanlışlar geldi, çarptı. En son örneğini vereyim: burada ‘Test yapın’ dedik, dilimizde tüy bitti. Test yapıldıkça sonuçlar ortaya çıkıyor. Daha dün Dünya Sağlık Örgütü uyardı, dedi ki: ‘Siz sadece virüs tanımlanan vakaları değil, virüs tanımlanmayan vakaları da yani akciğer ve klinik bulguları dolayısıyla, Kovid nedeniyle tedavi ettiğiniz vakaları da 'Kovid eksi' olarak bildirmelisiniz" dedi.

"RAKAMLAR VAR OLANIN ÜSTÜNDE" İDDİASI

Emir, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının var olan rakamların üstünde olduğunu öne sürerek, “Çok ciddi, katı ve zamanında önlemler almak zorundayız ve bu rakamlar da bize bu önlemleri ne kadar ivedilikle almamız gerektiği noktasında yol göstericidir” diye konuştu.

ZENGİN: BAKANLIĞIMIZ SÜRECİ YÜRÜTÜYOR

Emir’in konuşması sırasında AKP sıralarında tepkiler gelmeye başladı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Emir’in konuşmalarına karşılık vererek, “suç” ithamıyla karşı karşıya olduklarını ileri sürdü. Zengin, Türk Tabipleri Birliğinin de Sağlık Bakanlığının koronavirüs ölümlerini doğru raporlamadığı yönündeki açıklamasını reddederek, “Sağlık Bakanlığımız bir Bilim Kurulu oluşturdu. Bu Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar deklare edildi. Kamuoyuna yapılması gerekenler söylendi. Sağlık Bakanımız gün gün yaklaşan tehlikenin ne olduğunu anlattı. Sağlık Bakanlığımız cezaevleri de dahil olmak üzere sadece teste bakarak değil, bulgularına da bakarak bir karar vererek, bir netice ortaya koyuyor. Bu süreci Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız yönetiyor” diye konuştu.

Yaşanan gerginliğin üzerine birleşime 10 dakika ara verildi. (HABER MERKEZİ)

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