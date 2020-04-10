10 Nisan 2020 04:56

Hukukçu Turgut Kazan: 2010 referandumundaki gibi bir oyun oynanıyor

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, infaz düzenlemesini Evrensel’e değerlendirdi: "2010’daki referandumda amaç yargıyı ele geçirmekti. Şimdi de birilerini cezaevlerinden çıkarmak istiyorlar."

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Erdi TÜTMEZ
    İstanbul

    Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan’dan infaz düzenlemesi yorumu: “2010’daki referandum gibi oyun oynanıyor. O referandumun temel amacı yargıyı ele geçirmekti. Şimdi bu düzenleme ile de birilerini cezaevlerinden çıkarmak istiyorlar. Bu ‘Cezaevlerini boşaltalım da muhalifleri daha çok içeri alalım’ değişikliğidir.”

    Meclis Genel Kurulunda, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) gruplarının ortak hazırladığı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri dün de sürdü. Düzenleme üzerine tartışmalar sürerken; Terörle Mücadele Kanunu’ndaki ‘terör’ tanımının muğlaklığı nedeniyle tutuklanan çok sayıda gazeteci, aydın, avukat, insan hakları savunucusu kapsam dışında bırakıldı. Onun dışında düzenlemeyle birlikte Soma, Ermenek, Aladağ Katliamları, Çorlu, Ankara tren kazaları ve Gezi’de ölüme neden olanların cezası düşecek, çoğu serbest kalacak. Muhalefet partileri ve insan hakları örgütleri “Bu bir düzenleme değil, kendinize yakın kişilere uyguladığınız bir af” derken tartışmaları Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan’la konuştuk. Kazan düzenlemeyle ilgili “2010’daki referandum gibi oyun oynanıyor. O referandumun temel amacı yargıyı ele geçirmekti. Şimdi bu düzenleme ile de birilerini cezaevlerinden çıkarmak istiyorlar.” yorumunu yapıyor.

    "AMAÇ DAHA ÇOK MUHALİFİ İÇERİ ALMAK"

    “Gerçekten amaç ‘Cezaevlerinde ferahlama yaratılsın ve salgın cezaevlerinde bulaşmasın, insanlar ölmesin’ ise bu 70 maddelik infaz değişikliğiyle gündeme getirilmez.” diyor Kazan ve şöyle devam ediyor: “Böyle bir yasa görüşmesinin komisyonda ve parlamentoda ağızlar kapalı şekilde yapılması olacak iş değil. Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz! İnfaz değişikliği böyle bir zamanda, böyle bir şartta mı olur? Demek ki bir şeyleri gözlerden kaçırmak, insanları kandırmak için bunlar yapılıyor. Amaç muhaliflerinizi daha da içeri atmak için bir değişiklik. Yani ‘Cezaevlerini boşaltalım da muhalifleri daha çok içeri alalım’ değişikliği. Bu düzenleme de 2010 referandumu benzeri bir aldatmacadır.”

    "YAPILMASI GEREKENLER VAR AMA AMAÇ FARKLI"

    Kazan “Yapılması gerekenler oysa çok basit” diyor ve şöyle devam ediyor: “Gerçekten salgına karşılarsa, salgının yayılmasını engellemek istiyorlarsa bu çok kolay. Tutuklular var. Bu tutuklulardan 45 bini davası açılmayanlar ya da davası görülenler. 35 bini hükümözlü olanlar. Bir de kronik hastalıkları olanlar var. Mahmut Alınak gibi gibi. Selahattin Demirtaş’ın da kronik hastalığı olduğu açıklanmıştı, o gibi. Kronik olanlar da sayılır.

    Sonra tutuklulara gelirsin. Davası açılmayanlar için kanuna koyarsın dersin ki ‘Adli kontrole çevirdik’. Haftada bir gün o kişiler karakola gider. Hükümözlü olanlar da cezasını evde çeker, elektronik kelepçe takılır. Oldu 80 bin kişi… Çocuklarıyla yatan anneler var bir de… 10 bin kişi daha bu kapsama alacaksınız 5 yıldan az ceza almış hükümlüler var. O kişilerin cezalarını da ertelersin. İşte bu kadar basit! Ama yola başka bir amaçla çıkıldı. O amaç da, başka muhalifleri de içeri almak.”

    MUHALEFET ‘ALET OLMAYACAĞIZ’ DEMELİ

    Kazan komisyon ve parlamentodaki görüşmeler hakkında da şu yorumu yapıyor: “Açıkçası ben Adalet Komisyonunda da Mecliste de adaletli bir değişiklik hiç beklemedim. Bu görüşmelerde de uzlaşma olmamışsa, benim görüşüm bu tartışmalara katılmamak gerek. Bu düzenlemeyi hazırlayanlara ‘Sizin amacınız farklı ve biz buna alet olmayacağız. 90 bin kişi için oturup konuşacaksak tamam’ denmeli. Çünkü düzenlemeyi hazırlayanların amacı başka”

    Gazeteci Hakan Aygün’ün Twitter hesabından yaptığı “ey İBAN edenler” paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasını da hatırlatıyor Kazan ve “Hakan’ın tweetinin Ali Babacan’ın FOX TV’de yaptığı açıklamalardan ne farkı var? Burada tartışmalarla ilgili soru işaretleri doğması gayet doğal. Hakan’ın tweetinde de kuşku var. Ama kalkıp bu işi tutuklamaya götürürseniz siz salgını amaçlarınız için kullanıyorsunuz demektir” diyor.

    İnfaz düzenlemesine tepki: Gazeteciler tutuklanırken muhalif basın yasaklanıyor

    İnfaz düzenlemesine tepki: Gazeteciler tutuklanırken muhalif basın yasaklanıyor

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    TBMM Genel Kurulu'nda ayrımcı infaz düzenlemesi görüşmeleri sürüyor
    SONRAKİ HABER

    CHP’li Emir: Sahte rapor ve ölçümlerle 'başarı hikayesi' yazılıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İktidar bir ‘işçi hakları gasbı’ yasası daha çıkarma peşinde!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    ‘Biz bize yetecektik Türkiyem’ ama işçiydik: Hayallerde yoktuk, acılarda hap olduk!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Ayrımcılık yapanlar unutmasınlar ki bugün onları da savunuyor olabilirdik!

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Salgınla artan ev işleri: 'Normal'i de dehşetliydi!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    ‘Korona günleri’nde sosyal hareket ne yapıyor?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    İşsizlikte tarihi tırmanış

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Bir havuz problemi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Yeni YÖK: Bilim veya üniversite değil ceza infaz kurumu

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Ücretsiz izin yasallaştırılıyor; her şey ‘çalışma hürriyeti’ için!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Bir Virüs’ün “sınıfsal serüveni!”

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Koronavirüs kobayları

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Rantçı milyonerler

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Salgın dinlemeyen İdlip

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Sağlığı korumak devletlerin yükümlülüğüdür

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Kriz uyanıkları!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Hukukçu Turgut Kazan: 2010 referandumundaki gibi bir oyun oynanıyor
    Hukukçu Turgut Kazan: 2010 referandumundaki gibi bir oyun oynanıyor

    Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, infaz düzenlemesini Evrensel’e değerlendirdi: "2010’daki referandumda amaç yargıyı ele geçirmekti. Şimdi de birilerini cezaevlerinden çıkarmak istiyorlar."

    İşten atmaya yasak yok, zorunlu ücretsiz izin ve hak gasbı var!
    İşten atmaya yasak yok, zorunlu ücretsiz izin ve hak gasbı var!

    Torba kanun teklifi işten atmaları yasaklamıyor. İşten çıkarmalara geçici, yetersiz ve yaptırımsız bir sınırlama getiriyor.

    TİM yükü işçiye yıktı: Hükümete 15 milyon bağışladı 13 işçiye ücret ödeyemedi!
    TİM yükü işçiye yıktı: Hükümete 15 milyon bağışladı 13 işçiye ücret ödeyemedi!

    TİM Atatürk Hava Limanındaki lojistik merkezinde 13 işçinin işine son verildi. ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına 15 milyon TL bağışta bulunan TİM 13 işçinin ücretini yük gördü.

    Gazeteci öldüren afla çıkar, gazeteci öldürücü virüs dönemi bırakılır hapiste
    Gazeteci öldüren afla çıkar, gazeteci öldürücü virüs dönemi bırakılır hapiste

    Gazeteci Murat Sabuncu, Metin Göktepe'nin doğum gününde, Göktepe'yi ve gazetecilerin bugün yaşadıklarını yazdı.

    Önlem alamadan çöp toplayan Ahmed: Sağlığıma zararlı ama nereden ekmek bulayım?
    Önlem alamadan çöp toplayan Ahmed: Sağlığıma zararlı ama nereden ekmek bulayım?

    Suriyeli mülteci Ahmed Diyarbakır’da koronavirüse karşı hiçbir önlem alamadan çöp topluyor. Ahmed, “Sağlığıma zararlıdır ama ne yapayım. Nereden para getireyim nereden ekmek bulayım?” diye soruyor.

    ABD’de korona günlerinde mücadele
    ABD’de korona günlerinde mücadele

    Bir yandan ekonomik bunalımla boğuşan bir yandan da milliyetçi çağrılarla kuşatılmış olan ABD'li emekçiler, kaderlerini ellerine alarak yaşam hakları için irili ufaklı grev ve eylemler yapıyor.

    Belediye işçileri hak gasbı istemiyor
    Belediye işçileri hak gasbı istemiyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle belediyelerde sağlık ve dış birimler gibi zorunlu alanlar dışında işçiler dönüşümlü çalışıyor ancak işçilerin yol ve yemek ücretleri kesiliyor.

    "Ayrımcı" infaz indirimi teklifinin ilk 10 maddesi TBMM'de kabul edildi
    "Ayrımcı" infaz indirimi teklifinin ilk 10 maddesi TBMM'de kabul edildi

    Koronavirüs salgını sonrasında Meclise getirilen ve muhalif siyasetçiler kapsam dışı bırakılırken tecavüzcülerin kapsama alındığı infaz düzenlemesinin ilk 10 maddesi kabul edildi.

    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu

    Bırakın yazının daha ortaya çıkmamış olmasını, hangi dili konuşan insanların buraya geçtiğinin bilinememesini, daha o dönemlerle ilgili olarak ırksal, etnik bir ayrım bile yapılmış değildir.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.

    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz
    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

    Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan bir işçi, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece alınan tüm önlemlerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

    Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!
    Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

    Denizli’de esnaf, “Alacaklı borcunu istiyor, devlet borcu olana kredi vermiyor. Alsak bile dükkan kapalı nasıl geri ödeyeceğiz” kaygısı yaşıyor.