NBA efsanesi Michael Jordan Çin ile süren marka davasını kazandı

Çin Yüksek Mahkemesi, marka davasını Michael Jordan’ın lehine sonuçlandırarak Jordan’ın adını izinsiz kullanan Çinli spor firması ile süren sekiz yıllık davayı sona erdirdi.

2000 yılında kurulan, Fujian merkezli ve Çin içerisinde 5,700 şubesi olan spor markası Qiaodan Sports’un NBA’in yaşayan efsanesi Michael Jordan’ın markası “Air Jordan” ın Çince ismini izinsiz olarak kullanmasıyla başlayan süreçte mahkeme iki kez Qiaodan Sports lehine kararı sonuçlandırmıştı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının en önemli unsurlarından olan Fikri Mülkiyet Hakkı’nın korunması için geçtiğimiz Ocak ayında Çin’in hakları koruyacağı sözünü vermişti.

Chicago Bulls formasıyla altı kez NBA şampiyonluğu yaşayan Michael Jordan’ın davayı kazanması Çin fikri mülkiyet hakkı ihlali davasında batılı bir marka için nadir bir zafer olduğu belirtilmekle birlikte Jordan’ın benzer silüeti kullanabilecek.

2017 yılında Çin mahkemesi Amerikan spor ayakkabı markası New Balance’ın ünlü “N” logosunu izinsiz kullandığı gerekçesiyle bir Çin firmasını 1,5 Milyon Dolar ödemeye mahkum etmişti. (SPOR SERVİSİ)

Channelnewsasia sitesinden kısaltarak çeviren Anıl Yurdakul