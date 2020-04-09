Irak'ta Zurfi, hükümeti kurma görevini iade etti, görev Kazimi'ye verildi

Irak’ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adnan ez-Zurfi, görevi iade etti.

Zurfi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümeti kurma görevini iade ettiğini duyurdu.

Ekonomin kalkınması, terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve Irak birliklerinin güçlendirilmesini kapsayan hükümet programını daha önce açıkladığını hatırlatan Zurfi, "Irak’ın birliğini ve yüksek çıkarlarını korumak için görevi iade ediyorum." dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'yi 17 Mart’ta hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Şii partiler, Zurfi’ye karşı çıkarak, onun yerine Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’yi aday gösterme konusunda anlaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Salih Zurfi'nin görevi iade etmesi üzerine yeni teklifi Mustafa Kazimi’ye sundu.

Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu ile İran'a yakın Şii partilerin desteklediği Kazimi'ye, Sünnilerin meclisteki en büyük grubu Irak Güçler İttifakı ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) de destek açıklamaları yapılmıştı.

Kazimi'ye hükümeti kurma görevinin verilmesi törenine, Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Faik Zeydan, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin yanı sıra Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen gruplardan da temsilciler katıldı.

Irak anayasasına göre, Kazimi’nin 30 gün içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

MUSTAFA KAZİMİ KİMDİR?

Gazeteci kökenli Kazimi, 2016’dan beri Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kazimi, 2003 öncesi yıllarda ise Irak’ın dışında Saddam Hüseyin rejimine karşı yürütülen muhalefetin safında yer almıştı.

2003 sonrası geldiği Irak’ta bazı gazetelerde yazarlık ve başyazarlık yapan Kazimi, Saddam Hüseyin dönemine ait işlenen insanlık suçları araştırmak için Irak’ın Hafızası Kuruluşu’nun da başkanlığını yürütmüştü. (Bağdat/AA)