CİSST’ten, ölüm orucunda olan Mustafa Koçak için çağrı

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutulan ve adil, tarafsız yargılanma talebi için ölüm orucunda olan Mustafa Koçak’ın duruma ilişkin "Koçak’ın ölüm orucu eyleminin, olası ölüm ve geri dönüşü olmayan sakatlıklar yaşanmadan önce sona erdirilmesi için gerekli insani duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik yollarla çözüme kavuşturulması için yetkilileri göreve çağırıyoruz" dedi.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), yazılı açıklama yaptı. CİSST, Mustafa Koçak ölüm orucunun 281. gününde olduğuna değinerek, “Bu süreçte Mustafa Koçak’ın sağlık durumu gittikçe kötüleşmiştir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hazırladığı raporda; Mustafa Koçak’ın kilosunun 30’a, beden kitle endeksi ise 11,02’ye düştüğü ve sadece bu verinin bile yaşamsal tehlike boyutunda olduğu belirtilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Türkiye hapishanelerinde son 20 yıl içinde yaşamını yitiren mahpusların bilinen sayısı 4.288’dir. Açlık grevleri ve ölüm oruçlarında yüzlerce mahpus yaşamını kalıcı sağlık sorunları ve sakatlıklarla sürdürmek zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin yaşamdan daha kutsal olmadığını düşünen bizler, geçmişte yaşanan acı tecrübelerin tekrar yaşanmaması için Mustafa Koçak’ın ölüm orucu eyleminin, olası ölüm ve geri dönüşü olmayan sakatlıklar yaşanmadan önce sona erdirilmesi için gerekli insani duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik yollarla çözüme kavuşturulması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Mahpusların açlık grevi sürecinde bağımsız sağlık heyetleri tarafından takip edilme talepleri yerine getirilmeli, kelepçeli muayene ve tedaviye zorlama gibi insanlık onuruna ve İstanbul Protokolüne aykırı uygulamalara derhal son verilmelidir.” (İstanbul/EVRENSEL)

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak’ın ailesi acil tahliye talebi ile nöbete başladı