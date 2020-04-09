İstanbul'da işe gitmek zorunda olan işçiye "İzolasyon bölgesinin dışına çıkma" mesajı

İstanbul Beylikdüzü’de bir tekstil firmasında çalışan ve sabah işe gitmek için aynı ilçedeki evinden çıkan bir kadın işçiye Sağlık Bakanlığından "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin" mesajı geldi.

Beylikdüzü'de çalışan tekstil işçisi Dilek Ş.’nin telefonuna bugün saat 14.27 sularında Sağlık Bakanlığından "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin" mesajı geldi. Mesaj üzerine kendi iletişim bilgilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan bir hastanın bilgileriyle karışmış olabileceğine düşünen tekstil işçisi Ş., Esenyurt Aile Sağlığı Merkezini aradı. Durumu anlattığında "Sizden önce de arayanlar oldu, bizim böyle bir bilgimiz yok. Polisi arayıp bilgi alın" denilmesi üzerine 155’i arayan Dilek Ş., aldığı cevabı şöyle anlattı:

"Telefona çıkan polis önce şaşırdı, sonra beni başka bir polise aktardı. Polis bana ‘Hasta mısınız? Test yaptırmış mıydınız? Çevrenizde pozitif vaka var mı?’ diye sordu. Ben de ona son bir aydır herhangi bir nedenle bir sağlık kuruluşuna başvurmadığımı, yakın çevremde bir hasta olmadığını, ama apartmanda ya da yaşadığım yerde bir hasta varsa da bilgi sahibi olmadığımı söyledim. ‘Sağlık Bakanlığı deneme yapıyordur’ yanıtı aldım."

"Her gün sabah 8.00’de işe gitmek zorunda olan bir işçiyim. Ücretli izin hakkım yok. Üstüne bir de dalga geçer gibi böyle bir mesaj alıyorum" diyen Dilek Ş., bu yaşananların kriz yönetimindeki organizasyonluğun göstergesi olduğunu ifade etti. (İstanbul/EVRENSEL)

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