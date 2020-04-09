Gezi davasında savcı istinafa gitti

‘Türkiye Cumhuriyeti hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı ve beraatla sonuçlanan Gezi davasında, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat’ta verdiği karara itirazda bulunan Savcı Şahiner Osman Kavala’nın ‘Kaçma şüphesi olduğu için’ yeniden tutuklanmasını, diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararının ise kaldırılmasını istedi.

Diken’den Kemal Göktaş’ın haberine göre İstanbul Bölge Adliye (istinaf) Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu 90 sayfalık istinaf başvurusunda, Osman Kavala’ya yönelik olarak, ‘Faaliyetlerinde Kürt kökenli ve Ermeni kökenli vatandaşlara ağırlık vermek‘ suçlaması yöneltildi. Cumhuriyet Savcısı ayrıca Kavala’nın kadın hakları, çocuk istismarı, kadına şiddet, azınlıkların asimilasyonu, ifade özgürlüğü, çevre duyarlılığı gibi konularda yürüttüğü faaliyetlerin ‘İktidarı kitlesel kalkışmalarla saf dışı bırakma’ amacına yönelik olduğu ileri sürüldü.

Gezi direnişini bir kalkışma olarak niteleyen Savcı Şahiner, Gezi direnişinin bir plan ve senaryo dahilinde yürütüldüğünü öne sürdü. Savcı Şahiner, Osman Kavala’nın bu sürecin planlanmasında, uygulanmasında ve ülkeye yayılmasında etkin rol oynadığını iddia etti. Savcı ayrıca Kavala’nın Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ayşe Mücella Yapıcı aracılığıyla olayları perde arkasından kontrol ettiğini öne sürdü. (HABER MERKEZİ)

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