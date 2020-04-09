09 Nisan 2020 16:41

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

Fotoğraf: Umut Karakoyun/DHA

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işten çıkarmaların 3 ay süreyle yasaklamayı amaçlayan yasa tasarısı dün Meclis’e sunuldu. Tasarıya göre işveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek, bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Hükümetin dün duyurduğu 62 maddelik kanun teklifine sendikalardan tepki geldi. 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, teklif edilen yasa ile maaşların 4 bin 380 liraya kadarının 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği üzerinden ödenmesinin engelleneceğini ve kısa çalışma ödeneğiyle 4 bin 380 liraya kadar ödenecek olan maaşın da bin 177 lirayla sınırlandırılacağına dikkat çekti.

EMEKÇİLER MAĞDUR OLACAK

Sarı, “İşten çıkarmalar 3 ay yasaklanacak, işçiler ücretsiz izne çıkartılacak. Bu işçilere günlük 39,25 TL; aylık bin 177 TL ödenecek. Aynı işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlansaydı aylık en az bin 752 TL alacaktı ve bu tutar 4 bin 381 TL'ye kadar çıkabilecekti. Sermayeye milyon dolarları verirken, işçileri açlık sınırının altına iterek bu salgından yine emekçileri mağdur ederek çıkıyorlar” dedi. 

"AKP BAŞVURULARLA AFALLADI"

AKP’nin hesapsız hiçbir adım atmadığını söyleyen Sarı, “Son düzenleme gösteriyor ki kısa çalışma ödeneğine yoğun başvuru karşısında afalladı. Çünkü ücretin yüzde 60'ının ödenmesi aşırı masraflı geldi. Bunun yerine ücretin yüzde 40'ını ödeyeceği bir araç uydurdu” ifadesinde bulundu. 

"4 BİN 381 LİRA ÖDENMELİ"

DİSK’in 15 Mart 2020'den bu yana ücretsiz izne ayrılan ve işten çıkarılan ancak işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarını yerine getiremeyen işçilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeme yapılmasını talep ettiğini hatırlatan Sarı, “Tasarının bu şekilde yasalaşması kabul edilemez. İşten çıkarılması yasaklanan işçilere en az asgari ücret düzeyi olmak üzere, 4 bin 3081 TL'ye kadar ödeme yapılmalıdır. Zorunlu/acil işler dışındaki tüm işler durdurulmalı ve işleri durdurulan işçilere de aynı ödeme yapılmalıdır” diye konuştu. (İzmir/MA)

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