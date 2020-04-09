09 Nisan 2020 15:11

Cumhurbaşkanlığı 14 yeni araç kiralayacak

Koronavirüs salgını devam ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 14 yeni araç kiralamak için ihale açtı.

Fotoğraf: Ex13/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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    Bütçeden yapılan hesapsız harcama kalemlerinin en fazla tartışılanları arasında yer alan araç kiralama ihalelerine bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanlığı, koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken 14 yeni aracın kiralanması için ihale ilanı yayımladı

    BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yayımladığı ihale ilanında “Dokuz adet dizel binek araç, üç adet dizel minibüs, iki adet dizel ticari kamyonet” kiralanması için 7 Mayıs tarihinde ihale yapılacağı açıklandı.

    İhale dosyasında, “Araçların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının şehir içinde veya dışında yürüteceği faaliyetlerde kullanılmak üzere” kiralanacağı açıklanırken araçların en az 2019 model olması gerektiği belirtildi. Kiralanacak araçlardan en az birinde “karartılmış camlar, perde ve araç içi buzdolabı” bulunması gerektiği de belirtildi. İki buçuk yıllığına kiralanacak araçların sürücüsünü de ihaleyi alacak şirket temin edecek. (HABER MERKEZİ)

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