Cumhurbaşkanlığı 14 yeni araç kiralayacak

Bütçeden yapılan hesapsız harcama kalemlerinin en fazla tartışılanları arasında yer alan araç kiralama ihalelerine bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanlığı, koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken 14 yeni aracın kiralanması için ihale ilanı yayımladı

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yayımladığı ihale ilanında “Dokuz adet dizel binek araç, üç adet dizel minibüs, iki adet dizel ticari kamyonet” kiralanması için 7 Mayıs tarihinde ihale yapılacağı açıklandı.

İhale dosyasında, “Araçların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının şehir içinde veya dışında yürüteceği faaliyetlerde kullanılmak üzere” kiralanacağı açıklanırken araçların en az 2019 model olması gerektiği belirtildi. Kiralanacak araçlardan en az birinde “karartılmış camlar, perde ve araç içi buzdolabı” bulunması gerektiği de belirtildi. İki buçuk yıllığına kiralanacak araçların sürücüsünü de ihaleyi alacak şirket temin edecek. (HABER MERKEZİ)

İBB, ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı’nda sergiliyor

"Ucuz alışveriş için pazara akşam gidin" diyen Diyanet lüks içinde yaşıyor

Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)