Rize’de 3 gazeteci koronavirüs haberleri nedeniyle ifadeye çağrıldı

Çağdaş Gazeticiler Derneği Rize Şube Başkanı ve rizenabiz.com haber sitesi İmtiyaz Sahibi Gençağa Karafazlı ve muhabiri Doğan Can İlek “Çaykur’da Korona virüs alarmı” başlıklı haber nedeniyle ifadeye çağrılırken, Flaş53 .com'un İmtiyaz Sahibi Hasan Fehmi Demir’in ise rakamları yanlış olan vaka haritası yayınladığı için ifadesi istendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ÇGD Rize Şube Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz, “Eğer yazıda hata ya da eksiklik varsa Çaykur tarafından kamuoyuna açıklama yapılıp yazı tekzip ettirilir ya da düzeltme istenebilirdi. Basının görevi kamuoyunun sesi ve vicdanı olmaktır. Basın resmi gazete değildir” diyerek tepkisini dile getirdi. (MEDYA SERVİSİ)