İSPARK’ta 4 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İSPARK'ta 4 işçide koronavirüs testi pozitif çıktı.

Umutsen.org'da yer alan habere göre 4 İSPARK işçisinin korona testi pozitif çıktı. Haberde bir işçinin “Çalışılan alanlarda bir tane merkez kulübe bulunuyor, şefin oturduğu. Gün sonu cadde üstünden çıkıp aşağı inerken oraya geçiyoruz. Herkes gün sonu raporunu akşam orada teslim ediyor. Yani kulübede her akşam etkileşim halinde oluyoruz, sosyal mesafelenme gibi bir durum söz konusu değil. İlk hasta olan arkadaşın da kuluçka süresinde diğer 3 arkadaşa bulaştırdı diye düşünüyoruz. Daha sonra pozitif çıkan işçilerden bir haber yok, kimseye bir şey söylemediler. Karantinaya alınması gibi bir önlem olmadı, birisi gidiyor onun yerine başka bir arkadaş gelip çalışmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)

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