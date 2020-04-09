Almanya’dan Paskalya Bayramı’ndan sonra aşamalı normalleşme planı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte Almanya’nın Paskalya Bayramı’ndan sonra aşamalı olarak normalleşmeye dönebileceğini söyledi. Spahn, spor karşılaşmaları, eğlenceler, konserler ve benzeri etkinlikler için ise mevcut uygulamanın uzun süre devam edeceği mesajını verdi.

Spahn “Hijyen ve mesafe kuralına uyacağını belgeleyen işletmelerde yavaş yavaş normalleşmeye dönebiliriz. Bunun için de işletmelerle bir diyalog süreci başlatmamız gerekiyor” dedi.

Bakan, büyük konserler, futbol karşılaşmaları ve diğer eğlenceler için ise daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğunu belirterek şimdilik bu alanlarda Paskalya sonrasında bir yumuşamanın olmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Almanya’da koronavirüs vaka sayısında olumlu yönde bir gelişmenin yaşandığını da belirten bakan, Paskalya tatili sırasında vatandaşlardan belirlenen kurallara uymasını isteyerek, “Normal hayata dönüş asıl olarak vatandaşların kurallara uyması belirleyecek” dedi.

Almanya’da uygulamalarda yumuşamanın olup olmayacağı asıl olarak Paskalya tatilinden sonra Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının yapacağı durum değerlendirmesinden sonra karar verilecek. Basında çıkan haberlere göre uygulamaların mayıs ortasına kadar uzatılabileceği ifade ediliyor.

Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 333 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 349’a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 113 bin 296 olarak açıklandı.

EKONOMİ KÜÇÜLECEK, İŞSİZLİK ARTACAK

Öte yandan ekonomistler koronavirüsten ötürü Alman ekonomisinin bu yıl ve önümüzdeki yıl küçüleceğini tahmin ediliyor. Yapılan tahminlere göre 2020’de yüzde 4,2 küçülme meydana gelecek ve işsizlik oranı da yüzde 5,9’a çıkacak. 2021'de ise ekonomideki küçülmenin yüzde 5,8 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. (Köln/EVRENSEL)

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