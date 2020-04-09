Adana'da çöp atmaya çıkan kadın sokak ortasında öldürüldü

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden Aysel Akkurt, çöp dökmek için evinden çıktığı sırada saldırıya uğradı.

Yanına gelen bir araçta yer alanların silahlı saldırısına uğrayan Akkurt'un yakınlarının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan tespit etti. Saldırıda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. (Adana/MA)

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