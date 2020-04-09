Eda AKTAŞ

İzmir

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesinde çalışan sağlık emekçilerinin barınması için yurt kiraladığını duyurmuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar ise konuya ilişkin açıklama yaparak, “Sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçları sağlanmakta ve eksiklik bulunmamaktadır. Belediye başta olmak üzere başka bir kurumdan konaklama talebimiz olmamıştır” diyerek tahsis edilen binayı reddetti.

Bugün ise rektörlük ve hastane başhekimliği tarafından sağlık çalışanlarına mesaj gönderilerek “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanları konaklama ihtiyacı güncelleme formu” denildi ve ihtiyacı olan çalışanların bilgisinin güncelleneceği duyuruldu.

"HUZURSUZ BİR ORTAMDA ÇALIŞIYORUZ"

Hastane emekçileri rektörlüğün, belediyenin kiraladığı yurt binasını reddetmesini doğru bulmadıklarını ve siyasi bir karar olarak değerlendirdiklerini dile getirerek alınan kararların sağlık çalışanlarına sorulmamasına tepki gösterdi. Belediyenin sağlıkçılara tahsis ettiği yurtta bireysel başvurularıyla hastanelerinde çalışan 8 hekimin kaldığı bilgisini veren sağlık emekçileri, “Sürece ilişkin sağlıklı bilgilendirilmiyoruz. Güvensiz ve huzursuz bir ortamda çalışıyoruz” diyerek yönetimin şeffaf olmasını istedi.

"İDARİ İZİN KULLANAMIYORUZ"

Çalışanlara yönelik hâlâ yaygın test yapılmadığını ve aynı kurumda çalışan eşlerin idari izin kullanmakta sıkıntılar yaşadığını dile getiren sağlık emekçileri “Hastanenin terzihanesinde koruyucu önlük ve maske dikiliyor. Ama n95 maskesiyle ilgili sıkıntılar hâlâ devam ediyor” dedi.

Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sürenkök: Sağlıkçıların en önemli sorunu barınma

Dokuz Eylül tıp öğrencileri koronavirüs salgınıyla ilgili şeffaflık istiyor