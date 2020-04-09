Aysel Tuğluk'un tahliye talebine "karar verilmemesi" kararı verildi

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan DTP'nin Eş Başkanı Aysel Tuğluk'un koronavirüs nedeniyle tahliye talebine, "kararı verilmemesi" kararı verdi.

Koronavirüs nedeniyle hükümetin siyasi tutukluları dışarıda bırakacak şekilde düzenlediği infaz yasası tepkilere neden olurken, mahkemeler de yaşanan belirsizlik nedeniyle tahliye istemlerine ilginç kararlar vermeye başladı. 85 yaşındaki hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan'ın tahliye talebini Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi "kaçma şüphesi" ile reddederken, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eski Eş Başkanı Aysel Tuğluk'un tahliye talebine "karar verilmemesine" karar verdi.

AVUKATI MAHKEMEYE BAŞVURDU

DTK’deki faaliyetleri nedeniyle 10 yıl hapis cezası verilen ve cezası Yargıtay tarafından onanan Aysel Tuğluk'un avukatı Reyhan Yalçındağ, koronavirüs salgını nedeniyle müvekkilinin tahliyesini için Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Aynı zamanda Tuğluk hakkında mahkumiyet kararı veren Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuğluk hakkında verilen mahkumiyetin Yargıtay tarafından onarak kesinleştiğine işaret ederek, verilen mahkumiyet kararı kesinleşen Tuğluk'un hükümlü statüsünde bulunduğu, hükümlü statüsünde bulunan bir kişinin "tahliyesinin" veyahut da "adli kontrol şartı ile tahliyesinin" Ceza Muhakemesi Kanununda ve mevzuatında bulunmadığı belirtildi.

"TALEP DAYANAKTAN YOKSUN"

Mahkeme, 5275 sayılı Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16. ve 17. maddelerince hükümlünün "infazının ertelenmesine ya da ara verilmesine" dair taleplerin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca karara bağlanacağını ifade ederek, Tuğluk'un avukatının talebinin dayanaktan yoksun olduğunu artardı.

KARAR VERİLMEDİ

Mahkeme, yasal dayanaktan yoksun ve ayrıca usule ve yasaya aykırı olarak gördüğü taleple ilgili "herhangi bir karar verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

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