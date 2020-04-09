09 Nisan 2020 13:00

Bölge kentlerinde patlamamış cisimler 4 yılda 22 can aldı

Lice'de bir çocuğun daha yaşamını yitirmesiyle birlikte son 4 yıl içerisinde çoğu kolluk kuvvetlerinin envanterinde bulunan cisimlerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • BÖLGE
    • Paylaş

    Bölge kentlerinde, birçoğu kolluk kuvvetlerinin envanterinde yer alan cisimlerin patlaması sonucu bir çocuk daha yaşamını yitirdi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 Nisan'da koyunlara bakarken bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Yusuf Yıldırak, iki gün sonra yaşamını yitirdi. Yıldırık'la birlikte, son yıllarda cisimlerin patlaması sonucu hayatını kaybeden çocuk sayısı 21'i, yaralan çocuk sayısı ise 44'ü buldu. Yaşanan can kayıplarının özellikle sokağa çıkma yasakları uygulanan ve birçok alanı askeri alanlar olan Hakkari, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır gibi kentlerde yaşanması ise dikkati çekiyor. 
     
    Ayrıca bu yıl içerisinde 55 yaşında olan bir çoban da cisim patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 
     
    2016 Mart ayından bu yana can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanan patlamalar ise şöyle:
     
    * 31 Mart 2016 - Şırnak’ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde, buldukları bir cisimle oynadıkları sırada meydana gelen patlamada 4 yaşındaki Harun Çağlı ile 6 yaşındaki Ayşenur Geçit yaşamını yitirdi.
     
    * 14 Nisan 2016 - Şırnak’ın İdil ilçesinde, evinin önünde oynadığı sırada bulduğu cismin patlaması sonucu 4 yaşındaki Hidayet Tek yaşamını yitirdi.
     
    * 7 Mayıs 2016 - Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 yaşındaki Müslüm İlhan, bulduğu cismi yere atmasının ardından meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi. 
     
    * 12 Mayıs 2016 - Şırnak’ın Cizre ilçesinde, mezarlıkta bulduğu cismin patlaması sonucu A.A. adlı çocuk ile babası Tahir A. ağır yaralandı.  
     
    * 15 Mayıs 2016 - Şırnak’ın Silopi ilçesi Celali Deresi mevkiinde, bir cismin patlaması sonucunda 10 yaşındaki Enes Erdem yaşamını yitirdi.
     
    * 19 Mayıs 2016 - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde, R.D. (10) adlı çocuk, bir evin merdiven altında bulduğu cisim ile oynarken meydana gelen patlamada ağır yaralandı. 
     
    * 6 Temmuz 2016 - Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında bulunan Dibek (Derxus) Mahallesi'nde, askeri operasyonun son bulması ardından R.Ö. (4), A.Ö. (9) ve Y.Ö. (13) adlı çocuklar bir cismin yanmaya başlaması sonucu yaralandı.  
     
    * 9 Temmuz 2016 - Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Taşkesen Köyü Kanispi Yaylası'nda koyun otlatan 15 yaşındaki Fettah Erdem mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
     
    * 23 Ağustos 2016 - Mardin Nusaybin’de bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu 12 yaşındaki Fehime Korkmaz yaşamını yitirdi. Zeynel Abidin Mahallesi'nde meydana gelen patlamada ise D.K. (13) ve E.K. yaralandı.  
     
    * 11 Ekim 2016 - Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, oyun oynayan çocukların yerde buldukları cisim ellerinde patlaması sonucunda 10 yaşındaki Umut Ayvalık yaşamını yitirdi. 10 yaşındaki H.A. ve H.A. ise yaralandı.  
     
    * 18 Ekim 2016 - Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ardından meydana gelen patlamada, moloz yığınları arasında hurda toplayan 14 yaşındaki Kadri Barak yaşamını yitirdi. 
     
    * 5 Kasım 2016 - Şırnak’ın Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen bir patlamada 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 çocuk da yaralandı.  
     
    * 4 Aralık 2016 - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde M.İ. (13) ve Ş.A. (11) adlı çocuklar, yerde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu yaralandı.  
     
    * 6 Aralık 2016 - Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Tekel Mahallesi'nde, A.Ş. (8) adındaki çocuk, yerde bulup oynadığı cismin bir anda patlaması sonucu yaralandı. 
     
    * 30 Aralık 2016 - Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde, oyun oynarken bir poşetten çıkan cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Musa Acar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    2017 

    * 9 Ocak 2017 - Şemdinli’nin Oslo köyünde bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu 5 yaşındaki Sıdıka Toprak yaşamını yitirdi. 
     
    * 22 Ocak 2017 - Şırnak’ın Dicle Mahallesi'nde, bir cismin patlaması sonucu E.B. ve V. B. adlı kardeşler yaralandı. 
     
    * 25 Şubat 2017 - Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 12 yaşındaki Y.M. ve 6 yaşındaki M.M., yerde buldukları cismi kurcalamaları sonucu patlama meydana geldi. Her iki çocuk da yaralandı. 
     
    * 30 Mart 2017 - Mardin’in Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde buldukları cisimle oynadıkları sırada meydana gelen patlamada Havin (3) ve Fatih (5) Güneş kardeşler yaşamını yitirdi.  
     
    * 8 Nisan 2017 - Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe (Deşta Derî) Köyü'nde, keçi otlatmaya giden Muhammet (12) ve Abdulkadir Açıkça (9) kardeşler, köy merasında bulunan eski Hürmüs Karakolu’ndan kalma mayınların infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
     
    * 20 Nisan 2017 - Şırnak’ın Kumçatı Beldesi'nde bulunan İkizce Jandarma Taburu’nun çöp alanında buldukları bir cismin patlaması sonucu E.B. (10), M.B. (11), H. A. (12) ve C.K.(11) adlı çocuklar yaralandı.  
     
    * 25 Nisan 2017 - Dersim'in Pertek ilçesi Sağman Köyü'nde, R.K. ve T.K. adlı çocuklar buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.  
     
    * 1 Temmuz 2017 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güngör Mahallesi'nde, yerde bulduğu cismin patlaması sonucu 10 yaşındaki E.Ç. yaralandı.  
     
    * 1 Temmuz 2017 - Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Göngör Mahallesi'nde, 10 yaşındaki E.B., yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralandı. 
     
    * 19 Temmuz 2017 - Şırnak’ın Cizre ilçesinde, evinin yanındaki boş arsada bulduğu cisim patlaması sonucu 9 yaşındaki K.A. yaralandı.  
     
    * 30 Eylül 2017 - Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Eski Kışla Mahallesi'nde, buldukları cismi kurcaladıkları sırada meydana gelen patlamada 6-7 yaşlarında olan kardeşlerden Umut Kozay yaşamını yitirdi, E.K. ise yaralandı.
     
    * 4 Kasım 2017 - Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde, yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaşları 12 ile 13 arasında değişen N.Y., Y.Y. ve Ö.Y. yaralandı.

    2018 

    * 19 Şubat 2018 - Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi’nde, yasaklı bölgede buldukları cismin patlaması sonucu 2 çocuk yaralandı.
     
    * 10 Mart 2018 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde, 10 yaşındaki Beraat Oktay yerde bulduğu cisim patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 
     
    * 11 Mart 2018 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göngür Mahallesi'nde bulunan Kuruköy (Maxsûdava) yolu üzerindeki evinin bahçesini temizleyen 19 yaşındaki İbrahim Akdağ, yerde bulduğu bir cismin patlaması sonucu yaralandı.
     
    * 12 Mayıs 2018 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayvan otlatmaya gittiği sırada yıkılan mahallelere ait molozların döküldüğü alanda bulduğu cisimle oynaması sonucu yaşanan patlamada 11 yaşındaki Hogir Kayran yaşamını yitirdi. 
     
    * 4 Temmuz 2018 - Urfa'nın Akçakale ilçesinde sınıra sıfır olan Berdi Mahallesi'nde, oyun oynayan yaşları 12 ile 15 olan E.B. ve A.B. adlı kardeşler ile anneleri Emine B. bir cismin patlaması sonucu yaralandı.
     
    * 22 Aralık 2018 - Mersin'in Erdemli ilçesi Koncu Mahallesi’nde oyun oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu H.D, Y.D, C.D, S.T. ve M.R. adlı çocuklar yaralandı. 

    2019

    * 7 Ekim 2019 - Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi'nde, 7 Ekim günü boş bir arazide hayvanlarını otlatırken bulduğu bir cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan çoban Selahattin Bayhan (55) 14 Ekim 2019 tarihinde yaşamını yitirdi. 

    2020 

    * 31 Mart 2020 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, hayvan otlattığı sırada bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Yusuf Yıldırak 3 Nisan 2020 yaşamını yitirdi. (MA)

     

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    48 Roman örgütünden Nail Noğay’ın ırkçı sözlerine tepki
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Beka’dan ‘Tekalifi Milliye’ye gelinmesi Erdoğan’ın yeni bir zaferi mi?

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Bir Virüs’ün “sınıfsal serüveni!”

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Koronavirüs kobayları

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Rantçı milyonerler

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Salgın dinlemeyen İdlip

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Sağlığı korumak devletlerin yükümlülüğüdür

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Kriz uyanıkları!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    MEB, öğretmenlere uzaktan eğitim başlattı: Öğretmenlerin erişim sağlanmalı
    MEB, öğretmenlere uzaktan eğitim başlattı: Öğretmenlerin erişim sağlanmalı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler için uzaktan eğitim hizmeti başlatıldığını açıkladı. Eğitim Sen, öğretmenlerin hizmete eşiriminin sağlanmasını istedi.

    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz
    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

    Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan bir işçi, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece alınan tüm önlemlerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

    SES: Sağlık emekçilerinin istifa etmesi yasak ama işten çıkarılmaları serbest!
    SES: Sağlık emekçilerinin istifa etmesi yasak ama işten çıkarılmaları serbest!

    Özel ve kamuda çalışan sağlık emekçilerinin işten çıkarılmasına tepki gösteren SES Merkez Yönetim Kurul, bakanlığa işten çıkarmaları yasaklama çağrısı yaptı.

    Selçuk Mızraklı'ya bu kez de "terör örgütü propagandası" davası açıldı
    Selçuk Mızraklı'ya bu kez de "terör örgütü propagandası" davası açıldı

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin görevden alınan Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'ya bu kez de “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla dava açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    TKDF'den vahim tablo: Koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddet yüzde 80 arttı
    TKDF'den vahim tablo: Koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddet yüzde 80 arttı

    Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF): Salgın günlerinde fiziksel şiddet yüzde 80, psikolojik şiddet yüzde 93, sığınma evi talebi yüzde 78 arttı

    Birleşik Krallık’ta insanlar bakım evlerinde ölüyor
    Birleşik Krallık’ta insanlar bakım evlerinde ölüyor

    Londra, Luton ve Glasgow’daki bakım evlerinde yaşlıların ölüm oranlarında büyük bir artışın olduğu ve çoğunun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtiliyor.

    Sağlıkçılarda çok vaka çıkınca düzenli testi durdurdular!
    Sağlıkçılarda çok vaka çıkınca düzenli testi durdurdular!

    Ankara'da sağlık emekçileri arasında başlayan düzenli koronavirüs testleri, bir günde 9 acil sağlık çalışanında pozitif çıkmasının ardından durduruldu.

    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.

    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz
    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

    Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan bir işçi, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece alınan tüm önlemlerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

    Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!
    Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

    Denizli’de esnaf, “Alacaklı borcunu istiyor, devlet borcu olana kredi vermiyor. Alsak bile dükkan kapalı nasıl geri ödeyeceğiz” kaygısı yaşıyor.

    Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk
    Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

    Akar Tekstil'de bir işçinin Kovid-19'a yakalanması üzerine çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp iş bırakan işçiler sopalı saldırıya uğramıştı. Fabrikada virüs tespit edilen işçi sayısı 12’ye yükseldi.

    Balçova metrosu inşaatında çalışanlarda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi
    Balçova metrosu inşaatında çalışanlarda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi

    Balçova metrosu inşaatında çalışanlar arasında Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin çıkması iddiası üzerine işin devam etmesi, işçiler arasında tedirginliğe yol açtı.

    GÜNCELLENDİ
    Kırmızı derenin ardından çevre felaketi çıktı: Nikel madeni!
    Kırmızı derenin ardından çevre felaketi çıktı: Nikel madeni!

    Geçtiğimiz Şubat ayında Akhisar Gördes sınırları içerisindeki Başlamış Deresi sularının kırmızı renkte akmasının arkasından bölgede faaliyet yürüten nikel madeni çıktı.