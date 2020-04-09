Bölge kentlerinde patlamamış cisimler 4 yılda 22 can aldı

Bölge kentlerinde, birçoğu kolluk kuvvetlerinin envanterinde yer alan cisimlerin patlaması sonucu bir çocuk daha yaşamını yitirdi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 Nisan'da koyunlara bakarken bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Yusuf Yıldırak, iki gün sonra yaşamını yitirdi. Yıldırık'la birlikte, son yıllarda cisimlerin patlaması sonucu hayatını kaybeden çocuk sayısı 21'i, yaralan çocuk sayısı ise 44'ü buldu. Yaşanan can kayıplarının özellikle sokağa çıkma yasakları uygulanan ve birçok alanı askeri alanlar olan Hakkari, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır gibi kentlerde yaşanması ise dikkati çekiyor.



Ayrıca bu yıl içerisinde 55 yaşında olan bir çoban da cisim patlaması sonucu yaşamını yitirdi.



2016 Mart ayından bu yana can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanan patlamalar ise şöyle:



* 31 Mart 2016 - Şırnak’ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde, buldukları bir cisimle oynadıkları sırada meydana gelen patlamada 4 yaşındaki Harun Çağlı ile 6 yaşındaki Ayşenur Geçit yaşamını yitirdi.



* 14 Nisan 2016 - Şırnak’ın İdil ilçesinde, evinin önünde oynadığı sırada bulduğu cismin patlaması sonucu 4 yaşındaki Hidayet Tek yaşamını yitirdi.



* 7 Mayıs 2016 - Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 yaşındaki Müslüm İlhan, bulduğu cismi yere atmasının ardından meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi.



* 12 Mayıs 2016 - Şırnak’ın Cizre ilçesinde, mezarlıkta bulduğu cismin patlaması sonucu A.A. adlı çocuk ile babası Tahir A. ağır yaralandı.



* 15 Mayıs 2016 - Şırnak’ın Silopi ilçesi Celali Deresi mevkiinde, bir cismin patlaması sonucunda 10 yaşındaki Enes Erdem yaşamını yitirdi.



* 19 Mayıs 2016 - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde, R.D. (10) adlı çocuk, bir evin merdiven altında bulduğu cisim ile oynarken meydana gelen patlamada ağır yaralandı.



* 6 Temmuz 2016 - Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında bulunan Dibek (Derxus) Mahallesi'nde, askeri operasyonun son bulması ardından R.Ö. (4), A.Ö. (9) ve Y.Ö. (13) adlı çocuklar bir cismin yanmaya başlaması sonucu yaralandı.



* 9 Temmuz 2016 - Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Taşkesen Köyü Kanispi Yaylası'nda koyun otlatan 15 yaşındaki Fettah Erdem mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.



* 23 Ağustos 2016 - Mardin Nusaybin’de bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu 12 yaşındaki Fehime Korkmaz yaşamını yitirdi. Zeynel Abidin Mahallesi'nde meydana gelen patlamada ise D.K. (13) ve E.K. yaralandı.



* 11 Ekim 2016 - Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, oyun oynayan çocukların yerde buldukları cisim ellerinde patlaması sonucunda 10 yaşındaki Umut Ayvalık yaşamını yitirdi. 10 yaşındaki H.A. ve H.A. ise yaralandı.



* 18 Ekim 2016 - Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ardından meydana gelen patlamada, moloz yığınları arasında hurda toplayan 14 yaşındaki Kadri Barak yaşamını yitirdi.



* 5 Kasım 2016 - Şırnak’ın Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen bir patlamada 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 çocuk da yaralandı.



* 4 Aralık 2016 - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde M.İ. (13) ve Ş.A. (11) adlı çocuklar, yerde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu yaralandı.



* 6 Aralık 2016 - Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Tekel Mahallesi'nde, A.Ş. (8) adındaki çocuk, yerde bulup oynadığı cismin bir anda patlaması sonucu yaralandı.



* 30 Aralık 2016 - Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde, oyun oynarken bir poşetten çıkan cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Musa Acar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2017

* 9 Ocak 2017 - Şemdinli’nin Oslo köyünde bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu 5 yaşındaki Sıdıka Toprak yaşamını yitirdi.



* 22 Ocak 2017 - Şırnak’ın Dicle Mahallesi'nde, bir cismin patlaması sonucu E.B. ve V. B. adlı kardeşler yaralandı.



* 25 Şubat 2017 - Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 12 yaşındaki Y.M. ve 6 yaşındaki M.M., yerde buldukları cismi kurcalamaları sonucu patlama meydana geldi. Her iki çocuk da yaralandı.



* 30 Mart 2017 - Mardin’in Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde buldukları cisimle oynadıkları sırada meydana gelen patlamada Havin (3) ve Fatih (5) Güneş kardeşler yaşamını yitirdi.



* 8 Nisan 2017 - Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe (Deşta Derî) Köyü'nde, keçi otlatmaya giden Muhammet (12) ve Abdulkadir Açıkça (9) kardeşler, köy merasında bulunan eski Hürmüs Karakolu’ndan kalma mayınların infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.



* 20 Nisan 2017 - Şırnak’ın Kumçatı Beldesi'nde bulunan İkizce Jandarma Taburu’nun çöp alanında buldukları bir cismin patlaması sonucu E.B. (10), M.B. (11), H. A. (12) ve C.K.(11) adlı çocuklar yaralandı.



* 25 Nisan 2017 - Dersim'in Pertek ilçesi Sağman Köyü'nde, R.K. ve T.K. adlı çocuklar buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.



* 1 Temmuz 2017 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güngör Mahallesi'nde, yerde bulduğu cismin patlaması sonucu 10 yaşındaki E.Ç. yaralandı.



* 1 Temmuz 2017 - Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Göngör Mahallesi'nde, 10 yaşındaki E.B., yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralandı.



* 19 Temmuz 2017 - Şırnak’ın Cizre ilçesinde, evinin yanındaki boş arsada bulduğu cisim patlaması sonucu 9 yaşındaki K.A. yaralandı.



* 30 Eylül 2017 - Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Eski Kışla Mahallesi'nde, buldukları cismi kurcaladıkları sırada meydana gelen patlamada 6-7 yaşlarında olan kardeşlerden Umut Kozay yaşamını yitirdi, E.K. ise yaralandı.



* 4 Kasım 2017 - Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde, yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaşları 12 ile 13 arasında değişen N.Y., Y.Y. ve Ö.Y. yaralandı.

2018

* 19 Şubat 2018 - Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi’nde, yasaklı bölgede buldukları cismin patlaması sonucu 2 çocuk yaralandı.



* 10 Mart 2018 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde, 10 yaşındaki Beraat Oktay yerde bulduğu cisim patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



* 11 Mart 2018 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göngür Mahallesi'nde bulunan Kuruköy (Maxsûdava) yolu üzerindeki evinin bahçesini temizleyen 19 yaşındaki İbrahim Akdağ, yerde bulduğu bir cismin patlaması sonucu yaralandı.



* 12 Mayıs 2018 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayvan otlatmaya gittiği sırada yıkılan mahallelere ait molozların döküldüğü alanda bulduğu cisimle oynaması sonucu yaşanan patlamada 11 yaşındaki Hogir Kayran yaşamını yitirdi.



* 4 Temmuz 2018 - Urfa'nın Akçakale ilçesinde sınıra sıfır olan Berdi Mahallesi'nde, oyun oynayan yaşları 12 ile 15 olan E.B. ve A.B. adlı kardeşler ile anneleri Emine B. bir cismin patlaması sonucu yaralandı.



* 22 Aralık 2018 - Mersin'in Erdemli ilçesi Koncu Mahallesi’nde oyun oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu H.D, Y.D, C.D, S.T. ve M.R. adlı çocuklar yaralandı.

2019

* 7 Ekim 2019 - Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi'nde, 7 Ekim günü boş bir arazide hayvanlarını otlatırken bulduğu bir cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan çoban Selahattin Bayhan (55) 14 Ekim 2019 tarihinde yaşamını yitirdi.

2020

* 31 Mart 2020 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, hayvan otlattığı sırada bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Yusuf Yıldırak 3 Nisan 2020 yaşamını yitirdi. (MA)