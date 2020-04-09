Süt üreticileri: Salgını fırsat bilenler yemde zam üstüne zam yapmaya başladı

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yem sanayicilerinin son dönemde yaptıkları zamların hayvancılığın sürdürülebilirliğine ciddi anlamda zarar verdiğini belirterek zamların iptal edilmesini talep etti.

Keskin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken tarımsal üretimin, gıda ve tedarik zincirinin devam etmesinin insan sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

Bu süreçte yeme zam yapıldığını belirten Keskin, "Maalesef Türk yem sanayicisi içinde bulunduğumuz bu zor günleri fırsata çevirip yemde son zamanlarda zam üstüne zam yapmaya başladı. Tüm dünyada ülkeler arasında hiçbir ticari kaygı olmadan yardımlaşma sağlanırken sizler nasıl karlılığınızı düşünüp bu zamları yapabiliyorsunuz? Ülkemiz için elzem olan tarımsal üretimin devam etmesi, kesintiye uğramaması için elinizi taşın altına koyup üreticiye destek olacağınıza yem fiyatlarında yaptığınız bu zamlar inanılır gibi değil" dedi.

Yeme yapılan zamların hayvancılığın sürdürülebilirliğine ciddi anlamda zarar verdiğini vurgulayan Keskin, "Bu üreticiler, üretim yapabilmek için hayvanlarını beslemek zorunda. Vatandaşlarımız sağlıklı beslenebildiği ve gıda ürünlerine ulaşılabildiği sürece toplumumuzda sağlıktan söz etmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

Zamların üretimi baltaladığının altını çizen Keskin, zamların derhal iptal edilmesini, üreticiye taksitle vade farksız yem verilmesini istedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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